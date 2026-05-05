Depósitos sin alarma: ¿Cuánto dinero puedes ingresar al banco en mayo de 2026?

En un ambiente de mayor libertad cambiaria, el Gobierno ha establecido nuevos lineamientos que facilitan el depósito de dólares en bancos sin activar alertas. Conoce los detalles de esta medida que busca promover la inclusión financiera.

El Gobierno argentino ha actualizado los lineamientos que regulan los depósitos de dólares en cuentas bancarias, en un contexto donde se han relajado los controles existentes. Esta modificación busca incentivar la bancarización de ahorros que, hasta ahora, permanecen fuera del sistema formal.

¿Cuánto Puedes Depositar Sin Generar Alertas?

Conforme a la normativa vigente, los bancos no están obligados a solicitar documentación adicional sobre el origen de los dólares depositados, siempre que la suma no sobrepase 40 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM).

Actualmente, este umbral equivale aproximadamente a $13.872.000, lo que representa cerca de u$s10.000. Si el depósito se mantiene dentro de este límite, las instituciones solo necesitan identificar al cliente, sin requerir comprobantes adicionales.

Esta estrategia está diseñada para atraer a ahorristas que actualmente manejan sus dólares fuera del circuito bancario.

¿Qué Ocurre Si Superas los Límites?

Cuando los depósitos mensuales exceden este umbral, los bancos deberán solicitar información que justifique el origen de los fondos, de acuerdo con las normativas que previenen el lavado de dinero. Las transacciones que son consideradas legales incluyen:

Dólares adquiridos en el mercado oficial.

Operaciones a través del dólar MEP.

Venta de activos o criptomonedas con documentación sólida.

Es importante aclarar que si los fondos provienen del mercado informal y no se presentan justificaciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podría considerar que provienen de actividades irregulares, lo que conllevaría sanciones bajo la Ley Penal Cambiaria.

Límites Establecidos por ARCA

Desde abril, ARCA ha fijado que cuando las transferencias de dinero superen los $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas, las entidades bancarias y billeteras virtuales están obligadas a reportarlas.

Es crucial tener en cuenta que este control no se aplica por operación individual, sino por el total de movimientos de un mes calendario. Adicionalmente, el límite mensual para extraer efectivo es de $10.000.000 tanto para individuos como para empresas.

Los saldos en cuentas también están sujetos a reportes si superan los $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas al final del mes. Por otro lado, los depósitos a plazo fijo son monitoreados si exceden los $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para empresas.

Los pagos efectuados se limitan a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas, mientras que las compras como consumidor final están restringidas a $10.000.000 mensuales.

Si bien sobrepasar estos montos no implica automáticamente una irregularidad, sí puede resultar en que las entidades financieras reporten las transacciones y soliciten documentación que respalde el origen de los fondos o la naturaleza de los movimientos.