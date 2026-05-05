Guía Rápida: Cómo Acceder a la Asignación Universal por Hijo

La ANSES ha actualizado la información sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), un beneficio fundamental para familias argentinas que buscan igualar las oportunidades de sus hijos. Aquí te presentamos los detalles más relevantes para acceder a esta prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha establecido los requisitos para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH), diseñada para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad. Este beneficio se otorga al padre, madre o responsable que tenga a su cargo hijos que no superen los 18 años, en condiciones de desempleo o trabajando en la economía informal.

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Para poder cobrar esta asignación, el titular debe ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia en el país. Los hijos deben ser menores de 18 años y solteros, aunque no hay límite de edad si presentan alguna discapacidad.

Requisitos administrativos para solicitar la AUH

Para gestionar el trámite, se requiere presentar el DNI tanto del titular como del niño, y un certificado de nacimiento. Además, es necesario presentar documentos que acrediten el estado civil, como certificados de matrimonio o de convivencia. La ANSES ha enfatizado que aquellos que estén a cargo de sus hijos y no reciban la AUH, pueden presentar un reclamo formal.

Modalidades de pago y liquidación mensual

El pago de la AUH se realiza en dos etapas mensuales. Los beneficiarios reciben mensualmente el 80% del monto total, mientras que el 20% restante se retiene hasta que se cumplan las condiciones de salud y educación establecidas. La sumatoria final depende de la zona de residencia del solicitante.

Los beneficiarios pueden verificar el estado de sus liquidaciones y fechas de cobro a través de la plataforma «mi ANSES», accesible con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Esta función también está disponible en la aplicación móvil de ANSES.

Mantenimiento de datos actualizados

Es crucial mantener actualizados los datos personales y familiares en la base de datos de la ANSES. Para ello, se sugiere revisar la información en la sección «mi ANSES» y corregir cualquier dato desactualizado. Para corregir vínculos familiares, se deben adjuntar documentos como partidas de nacimiento o certificados de matrimonio.

Ten en cuenta que ANSES está alertando sobre estafas telefónicas. Mantente informado para proteger tus datos personales.

Una vez que se confirmen todos los datos y vinculaciones familiares, se activa el pago de la AUH, reafirmando la importancia de seguir todos los procedimientos necesarios para evitar retrasos o suspensiones en los cobros.