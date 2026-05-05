Ormuz Impacta el Mercado: Petróleo Llega a US$ 114 y Bolsas Caen

La reciente escalada de conflictos en Medio Oriente ha empujado los precios del petróleo a nuevos picos, generando inquietud a nivel global, mientras los inversores observan cómo esto afectará la economía.

Los precios del petróleo han vuelto a acaparar la atención mundial. Aunque el pasado martes 5 de mayo registraron una leve caída, los costos se mantienen elevados, en medio de tensiones renovadas entre EE. UU. e Irán, lo que ha encendido alarmas sobre la estabilidad del alto el fuego en la región.

Según el último informe de AFP, el petróleo Brent ha retrocedido un 1,4%, situándose alrededor de los 112,84 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) mostró una baja del 2,6%, alcanzando los 103,68 dólares. Reuters reportó cifras ligeramente más altas durante la mañana en Europa.

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Factores Detrás de las Nuevas Tensión en el Petróleo

La inquietud en el mercado se intensificó tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la iniciativa «Proyecto Libertad». Esta operación pretende guiar a buques de naciones neutrales fuera del Golfo Pérsico. De acuerdo con Reuters, el buque Alliance Fairfax, con bandera estadounidense, logró salir del Golfo bajo protección militar de EE. UU.

Analistas como Tim Waterer de KCM Trade alertan que aunque esto sugiere un paso seguro limitado, la zona aún no está normalizada. Por su parte, Irán ha intensificado sus ataques en la región, incluyendo un reciente ataque a una instalación energética en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos.

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Impacto en los Mercados Globales

Las tensiones en Ormuz han tenido un efecto dominó en mercados de valores. En Asia, Hong Kong cerró con una caída del 0,8%. En Europa, Londres operó a la baja, aunque París y Frankfurt vieron ligeros avances. En Wall Street, el Dow Jones cayó un 1,1% después de un periodo de ganancias ligado a la inteligencia artificial.

La inestabilidad del mercado energético también está cambiando las decisiones de política monetaria. En Australia, el banco central ha elevado la tasa de interés por tercera vez, citando la presión de los aumentos en los precios de la energía.

Consecuencias para la Economía Mundial

La incertidumbre actual presenta un riesgo considerable para la economía global. Los precios del petróleo por encima de los 100 dólares encarecen el transporte y la logística, dificultando aún más el proceso de desinflación en las principales economías. Este fenómeno es especialmente relevante para países como Argentina, donde un petróleo más caro amenaza con incrementar la inflación y afectar los costos de producción.

Darrell Cronk de Wells Fargo señala que, incluso si se logra contener la crisis, los mercados energéticos y la producción industrial podrían demorar en volver a la normalidad. El futuro se define por dos componentes: si el «Proyecto Libertad» se mantendrá como una operación efectiva o si se verá como una mera señal política y si Irán permitirá el paso seguro de buques o responderá con nuevos ataques.

Tony Sycamore de IG resume el panorama actual: la iniciativa de EE. UU. aún está por determinarse. Mientras tanto, el petróleo sigue cerca de los 114 dólares, con un marcado riesgo geopolítico que promete influir en la inflación global.