Nueva Política de Equipaje de Aerolíneas Argentinas: Lo Que Cada Tarifa Incluye

Aerolíneas Argentinas ha lanzado recientemente una modificación en sus tarifas para vuelos nacionales, alineándose con el modelo de aerolíneas de bajo costo. Descubre cómo esta decisión afecta a los pasajeros y qué opciones tienen disponibles.

Desde hace un tiempo, las aerolíneas tradicionales están adoptando enfoques tarifarios similares a los de las bajo costo, donde los pasajeros solo pagan por los servicios que realmente utilizan. Este cambio incluye desde el equipaje hasta la selección de asiento y la comida a bordo.

Nueva Estructura Tarifaria: Qué Cambió en Aerolíneas Argentinas

En un movimiento reciente, Aerolíneas Argentinas ha decidido eliminar el carry on de hasta 8 kilos de la categoría Base, la segunda más económica. Esta decisión, vigente desde el 3 de mayo, busca competir más eficazmente con las aerolíneas de bajo costo.

Compitiendo en el Mercado Aéreo

De acuerdo con la compañía, la implementación de estas nuevas tarifas es un esfuerzo por igualar sus precios con las aerolíneas de bajo costo. “Las aerolíneas de bajo costo separan la tarifa del vuelo del precio del equipaje, permitiendo así tarifas más competitivas”, explican fuentes internas. Este cambio es especialmente beneficioso para el sector corporativo, que busca opciones más flexibles.

Información Clave para los Pasajeros

Es importante mencionar que estos ajustes solo aplican a las nuevas compras de pasajes. Aquellos que ya han adquirido boletos conservarán las condiciones previas a la implementación del nuevo precio.

Detalles de las Tarifas

Dentro de la oferta de Aerolíneas Argentinas, las tarifas más económicas son las categorías Promo y Base. Aunque estas tarifas tienen precios bajos, han resultado en la eliminación de ciertos beneficios. Por ejemplo, ya no incluyen el carry on y solo permiten un artículo personal de hasta 3 kilos, como una mochila pequeña o cartera.

Opciones de Equipaje Extra

Si los pasajeros optan por las tarifas más económicas y necesitan llevar más equipaje, pueden adquirirlo como servicio adicional. El costo por un equipaje despachado de hasta 15 kilos es de $42.350 por tramo.

Al proceder con la compra, los pasajeros verán un mensaje que indica: Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje, podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a «Servicios Adicionales».

Evaluando Costos: ¿Es Mejor la Tarifa Basica o Plus?

Los pasajeros deberán analizar cuál opción les resulta más conveniente, ya sea elegir la tarifa más económica o la Plus, que incluye tanto el carry on (8 kilos) como el equipaje despachado (15 kilos).

Simulando Tarifas: Un Ejemplo Práctico

Para tener una idea clara de cómo varían las tarifas de Aerolíneas Argentinas, se puede simular una compra de un vuelo de Buenos Aires a Córdoba, permitiendo a los pasajeros comparar precios y condiciones según la categoría que elijan.