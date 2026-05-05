Homicidios en Caída: Zacatecas, un Ejemplo para México, pero con Dudas Vecinales

La inseguridad en Zacatecas ha alcanzado niveles alarmantes, llevando a la población a cuestionar las estrategias implementadas para combatir la violencia y la impunidad. A pesar de cifras optimistas sobre la disminución de homicidios, la percepción de inseguridad persiste.

A finales de 2023, Zacatecas se encontraba en su punto más crítico en términos de seguridad.

Con un promedio de casi tres homicidios diarios, el estado se posicionaba como el segundo más violento del país, sumando a esto secuestros y desplazamientos forzados.

Un Estado en Crisis

La crisis en Zacatecas no solo es consecuencia de la violencia externa. Las autoridades también enfrentan serios problemas internos. La policía local ha sufrido un alto número de bajas a manos del narcotráfico, y las cifras de impunidad se disparan hasta el 99.9% según fuentes oficiales.

La Respuesta Institucional

Cristian Paul Camacho Osnaya, actual delegado de la Fiscalía General de la República en Zacatecas, ha sido designado para abordar esta emergencia. Su enfoque inicial destaca la falta de empatía en la fiscalía, percibiendo una clara desconexión entre las autoridades y la población.

Resultados Notables

Durante su gestión, se reporta una caída de homicidios del 91% entre 2021 y 2025. Sin embargo, a pesar de estas cifras alentadoras, el escepticismo persiste entre los ciudadanos. Ocho de cada diez zacatecanos continúa sintiéndose inseguro.

Desconfianza y Realidades

La discrepancia entre datos oficiales y experiencias cotidianas es notable. Mientras que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reporta una reducción del 30% en homicidios a nivel nacional, la población sigue lidiando con el miedo y la violencia.

En este contexto, la comunidad se pregunta: ¿existe realmente una solución a la violencia en Zacatecas?

Zacatecas: Un Corredor Importante

A pesar de ser uno de los estados menos poblados, Zacatecas juega un papel crucial en la dinámica del crimen organizado en México. Su ubicación estratégica lo convierte en un corredor clave para el tráfico de drogas y personas.

Estrategias de Seguridad

Camacho argumenta que la reducción de la violencia se debe a dos factores principales: la coordinación interinstitucional y el enfoque en el narcomenudeo. A través de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, se busca mejorar la respuesta a situaciones críticas, optimizando recursos y efectivo en el territorio.

Percepciones Contradictorias

A pesar de las iniciativas del gobierno, muchos ciudadanos insisten en que la violencia sigue siendo parte de su cotidiano. Durante un reciente festival cultural organizado por la Gobernación, la percepción de seguridad se volvió evidente. Sin embargo, las opiniones estaban divididas: un tercio de los asistentes creía en la mejora de la seguridad, mientras que otros mantenían su escepticismo.

Voces de Desesperanza

Brenda Carmona, quien ha sufrido la pérdida de seres queridos a manos de la violencia, expresa su frustración con las cifras oficiales. «Son falsedades que ocultan lo que realmente está sucediendo», señala. Su angustia se suma a la de otros que enfrentan pérdidas y revictimización a manos de las instituciones.

Desapariciones y Homicidios

Aunque el gobierno argumenta que las cifras de homicidios han disminuido, muchas voces claman que esto se debe a la falta de atención a las desapariciones, muchas de las cuales permanecen sin resolver. Esta disonancia genera más desconfianza entre la población.

Una Cuestion de Confianza

El camino hacia la recuperación de la confianza y la sanación social es complejo. La comunidad debe preguntarse no solo acerca de las estadísticas, sino también quién asume la responsabilidad por el daño causado por años de violencia y desconfianza.