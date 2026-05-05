Hantavirus en el MV Hondius: OMS investiga posible contagio entre pasajeros

La Organización Mundial de la Salud investiga una posible propagación de hantavirus entre pasajeros del crucero MV Hondius, anclado frente a Cabo Verde. Tres muertes han sido vinculadas a este brote, que ha generado preocupación internacional.

La OMS ha encendido las alarmas tras la detección de un nuevo caso de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius. Este barco, que lleva tiempo anclado cerca de Cabo Verde, ha enfrentado una serie de incidentes que han llevado a cuestionar las condiciones sanitarias a bordo.

El brote y sus consecuencias

Hasta el momento, se han reportado al menos tres fallecimientos y un total de siete casos confirmados y sospechosos de hantavirus. La OMS considera que es posible que el virus se esté transmitiendo de persona a persona entre los pasajeros, un hecho que podría complicar aún más la situación.

Declaraciones de la OMS

Maria Van Kerkhove, Directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, expresó: «Creemos que puede haber transmisión de persona a persona entre contactos cercanos». Esta afirmación refuerza la necesidad de una atención médica rigurosa y monitoreo constante de los afectados.

Reacciones del Ministerio de Salud Español

El Ministerio de Salud de España ha indicado que está en comunicación constante con la OMS y otros países para evaluar la situación en el MV Hondius. Según sus informes, el gobierno español tiene la intención de recibir al barco, posiblemente en un puerto de las Islas Canarias.

Consideraciones del Gobierno Canario

A pesar de la intención de recibir el barco, las autoridades canarias están mostrando reservas. El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, sugirió que sería preferible evitar que el crucero atraque en sus puertos, indicando que «hay otros recursos disponibles en la Península Ibérica para manejar esta situación».

Las decisiones sobre el destino final del MV Hondius se tomarán en base a los datos epidemiológicos recopilados durante su paso por Cabo Verde, y se priorizará la salud y seguridad de los pasajeros y la población local.