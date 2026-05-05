El Riesgo País alcanza 558 puntos tras tomar ganancias en bonos soberanos

El Riesgo País de Argentina cerró el lunes 4 de mayo de 2026 en 558 puntos básicos, marcando un cambio significativo en el clima financiero del país tras el fin del feriado del Día del Trabajador. Este incremento es reflejo de una tendencia vendedora en los bonos soberanos en dólares, lo que genera inquietud en el mercado.

El Riesgo País: Cifras y Contexto Actual

Según los datos de Rava Bursátil, el Riesgo País alcanzó los 558 puntos a las 18:28 horas, tras abrir en 539 puntos. Este último valor fue el mínimo diario, coincidiendo con el cierre de la última rueda en mercados externos. A medida que la jornada avanzaba, los bonos Globales, especialmente el GD30 y el GD35, comenzaron a caer en Wall Street, lo que llevó al índice a un máximo de 558 unidades antes de culminar la jornada.

Evolución Reciente del Riesgo País

Durante la última semana de abril y los primeros días de mayo, el indicador experimentó fluctuaciones importantes debido a factores globales y geopolíticos. El 27 de abril, el Riesgo País cerró en 582 puntos, afectado por el fortalecimiento del dólar y la caída de bonos emergentes. En esos momentos, la reacción del mercado fue evidente; un aumento en el riesgo emblemático de la incertidumbre impactó negativamente en los títulos locales.

A mediados de la semana pasada, el indicador alcanzó un máximo técnico de 590 puntos, pero luego comenzó a recuperarse. El 30 de abril, terminó en 567 puntos, gracias a la compra de oportunidades que realizaron los inversores en respuesta a los precios deprimidos de los bonos públicos.

El 1 de mayo, a pesar de la inactividad en el mercado local debido al feriado, el indicador cayó a 539 puntos en Wall Street, el nivel más bajo en quince días. Sin embargo, el nuevo rebote hasta 558 puntos este lunes evidencia que el mercado aún busca un equilibrio. Aunque el indicador está lejos del mínimo anual de 482 puntos, se destaca que la disciplina fiscal del Gobierno argentino actúa como un soporte frente a la volatilidad internacional.

Comprendiendo el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador clave que mide el diferencial de interés que paga Argentina sobre sus bonos, en comparación con los considerados «libres de riesgo», como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Este índice, calculado por JP Morgan bajo el nombre de EMBI (Emerging Market Bond Index), se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos es equivalente a un 1% adicional en la tasa de interés. Por lo tanto, el cierre actual de 558 puntos significa que Argentina paga un 5,58% adicional sobre la tasa estadounidense para financiar su deuda.

Como lo señala Rava Bursátil, este indicador es crucial no solo para evaluar la deuda pública, sino también el costo de endeudamiento del sector privado. Un aumento en este índice puede reflejar tanto la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago del país como su estabilidad económica general.

Impacto en la Inversión y la Economía

En el caso argentino, la medición se realiza a través del EMBI Global Diversified (EMBIGD), y su tendencia puede influir de forma considerable en las decisiones de inversión y la calificación crediticia del país. Un aumento como el observado recientemente sugiere un menor valor de los bonos soberanos y un aumento en la cautela de los inversores internacionales respecto a los activos de renta fija argentinos.