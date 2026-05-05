Banco Nación Regresa al Mercado Local con Nuevos Títulos de Deuda: Detalles Esenciales

Tras más de 30 años, Banco Nación vuelve a incursionar en el mercado de deuda local, ofreciendo diversas alternativas de inversión que prometen diversificar su fondeo y fortalecer el crédito hacia la economía real.

La Emisión de Títulos de Deuda

Esta propuesta abarca tres tipos de instrumentos: uno en pesos, otro en dólares y un tercero ajustado por UVA. La entidad planea captar hasta US$ 50 millones, con posibilidad de alcanzar los US$ 1.500 millones bajo su programa vigente.

Una Oportunidad para Inversores

El regreso al mercado de deuda se presenta no solo como una opción interesante para los inversores, sino también una vía para incrementar el financiamiento a sectores productivos y familias. En un entorno donde el crédito comienza a retomar importancia, esta acción busca canalizar recursos hacia MiPyMEs, viviendas, y economías regionales.

Detalles de los Instrumentos Emitidos

La colocación estará segmentada en tres clases, cada una con características únicas:

Clase 1: Emitida en pesos, a 12 meses, con tasa variable y calificación A1+ (arg.) de FIX SCR.

Emitida en pesos, a 12 meses, con tasa variable y calificación A1+ (arg.) de FIX SCR. Clase 2: En dólares, a 36 meses, con tasas fijas y calificación AAA (arg.) de FIX SCR.

En dólares, a 36 meses, con tasas fijas y calificación AAA (arg.) de FIX SCR. Clase 3: Ajustada por UVA, a 24 meses, también con calificación AAA (arg.) de FIX SCR.

¿Quiénes Pueden Participar?

La oferta está abierta a personas físicas y jurídicas, tanto clientes como no clientes del Banco Nación. Los interesados deben cumplir con los requisitos del mercado de capitales, incluyendo la apertura de una cuenta comitente.

Los particulares podrán participar a través de la plataforma digital BNA+, mientras que las empresas lo harán mediante su sucursal habitual. Además, los inversores pueden abrir las cuentas necesarias durante el proceso de solicitud.

Fechas Clave y Proceso de Licitación

El cronograma de la emisión incluye una fase de difusión el 5 de mayo, licitación los días 6 y 7 de mayo, con emisión y liquidación programada para el 11 de mayo.

Un Proyecto de Inversión, No un Plazo Fijo

Es importante señalar que, aunque los títulos ofrecen una alternativa de inversión respaldada por un banco estatal, no se deben confundir con un plazo fijo. El rendimiento está sujeto a las condiciones del mercado, y si el inversor opta por vender antes de su vencimiento, el precio puede fluctuar.

Colaboradores y Fondeo del Proyecto

La operación será organizada por Banco Nación y Banco Santander, con la colaboración de otros bancos de la región. Esta estrategia está diseñada para fortalecer la financiación del servidor económico, conectando el ahorro privado con la realidad productiva del país.

Banco Nación busca ofrecer una alternativa sólida para los inversores en un contexto de recuperación del sistema financiero, apuntando a generar un intercambio eficaz entre el capital privado y el apoyo a la economía.