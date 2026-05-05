“Disminuyen precios de fármacos para adelgazar: Dos países advierten sobre un fenómeno inusual”

Las inyecciones para adelgazar están revolucionando no solo la salud de quienes las utilizan, sino también el sector alimentario a nivel global. Este fenómeno se expande desde Canadá y Estados Unidos, donde la adopción de tratamientos ha comenzado a afectar profundamente las decisiones de consumo.

La Nueva Era de las Inyecciones para Adelgazar

Recientemente, Canadá lanzó su segundo genérico de semaglutida, una droga conocida por su capacidad para reducir el apetito. Esto sigue a una medida similar en India, marcando un punto de inflexión en la accesibilidad de tratamientos para la pérdida de peso. Con la caída en los precios, cada vez más personas pueden acceder a estas inyecciones, que a su vez están cambiando su relación con la comida.

Impacto en el Comportamiento Alimenticios

Los efectos de las inyecciones no solo alteran el cerebro, sino que también desencadenan cambios en el mercado alimentario. Históricamente, la relación entre la comida chatarra y los medicamentos para contrarrestar sus efectos ha sido complicada. Sin embargo, ahora las medicaciones parecen estar ganando terreno frente a su antiguo rival.

Un Cambio de Paradigma en Estados Unidos

En los Estados Unidos, el 18% de la población ha probado algún medicamento de la clase GLP-1. A medida que se acerca la fecha de caducidad de la patente de la semaglutida, se espera que más personas se unan a este grupo. Además, el anuncio de Donald Trump sobre la cobertura del Medicare a un costo de solo 50 dólares mensuales podría aumentar aún más la incidencia de estos tratamientos.

La Respuesta de la Industria Alimentaria

La industria alimentaria ya está notando un impacto notable en las ventas. Con la reducción en el consumo de porciones por parte de quienes utilizan estas terapias, se observa una caída en la demanda de snacks y alimentos ultraprocesados. En contraste, ha surgido un aumento significativo en la venta de chicles y caramelos de menta, ya que los usuarios buscan combatir la halitosis, un efecto secundario común.

La Proyección del Cambio Económico

El director del Laboratorio de Análisis Agroalimentario de la Universidad de Dalhousie, Sylvain Charlebois, indica que aquellos que adoptan tratamientos con GLP-1 reducen su ingesta calórica en al menos un 20%. Esto representa una caída de aproximadamente el 5% en sus gastos alimentarios. A nivel económico, se estima que la pérdida es de entre 2,300 y 3,400 millones de dólares anuales en Canadá, afectando especialmente a productos de compra impulsiva.

Adaptaciones en el Mercado

Las empresas de alimentos están reaccionando al fenómeno introduciendo etiquetas como «GLP-1 Friendly», sugiriendo que sus productos son más adecuados para aquellos en tratamiento. Sin embargo, esta categoría no está regulada oficialmente, siendo más una estrategia de marketing que una garantía de calidad nutricional.

Dificultades y Perspectivas Futuras

A pesar del aumento en la demanda, la sostenibilidad a largo plazo de estos tratamientos es incierta. Un artículo reciente sugiere que cerca del 50% de los usuarios abandonan el tratamiento en el primer año, y sus efectos pueden desvanecerse en 18 meses. Esto se atribuye principalmente al costo y a los efectos adversos que muchos experimentan.

Un Nuevo Demandante en el Sector Alimentario

A medida que las inyecciones para adelgazar se consolidan como una opción de tratamiento, el diálogo en la comunidad sobre el desperdicio de alimentos se vuelve relevante. Un usuario en redes sociales expresó el deseo de que los restaurantes adapten sus menús para porciones más pequeñas, destacando una nueva necesidad de los consumidores en esta transformación del mercado.