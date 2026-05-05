El Gobierno acusa a Rodolfo Tailhade de espionaje por comentarios sobre la esposa de Manuel Adorni

Denuncia por Espionaje contra Rodolfo Tailhade: Polémica en el Congreso Argentino

El reciente cruce en la Cámara de Diputados ha desencadenado una denuncia por presunto espionaje contra el legislador Rodolfo Tailhade, tras sus acusaciones sobre la rutina de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La denuncia fue presentada por Diego Hernán Goldman, Subsecretario Legal del Ministerio de Seguridad, y Mariana Gabriela Malvina Venesio, Directora General de Asuntos Jurídicos del mismo ministerio. El documento legal resalta que las acciones del diputado podrían encuadrarse como ilegítimas en términos del Código Procesal Penal de la Nación.

¿Qué Dijo Tailhade en la Cámara?

Durante su intervención en el Congreso el 29 de abril, Tailhade criticó a Bettina Angeletti, esposa de Adorni, por utilizar la custodia de la Policía Federal para actividades familiares y su rutina diaria, lo que generó fuertes reacciones.

Reacción de Manuel Adorni

Al escuchar las acusaciones, Adorni no dudó en responder: «Un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso». Su declaración subrayó la gravedad de la situación, insinuando que Tailhade podría haber recibido información de origen dudoso, lo que pondría en riesgo la integridad de su familia.

La Denuncia en Detalle

La denuncia formal menciona que, si las afirmaciones del diputado resultan ciertas, Tailhade habría utilizado medios ilegítimos para acceder a información sensible sobre la seguridad del Jefe de Gabinete y su familia. Esto levantaría alarmas sobre la seguridad nacional e invitaría a las autoridades a investigar la posible obtención de esta información.

Implicaciones para la Seguridad Nacional

Desde el Ministerio de Seguridad, se enfatizó la gravedad de la situación, indicando que el conocimiento preciso de la logística de la custodia asignada a Adorni y su familia es un asunto delicado que no debe ser expuesto públicamente. Esto podría tener repercusiones severas para la seguridad nacional.

Preocupaciones por el Uso de Información Privada