Explosión en mina de Colombia deja nueve fallecidos por acumulación de gas

Un trágico suceso tuvo lugar en el centro de Colombia, donde la explosión de una mina de carbón ha cobrado la vida de nueve trabajadores, según informes de la autoridad minera. La situación ha generado conmoción y llamadas a mejorar la seguridad en las operaciones mineras.

El incidente ocurrió en una mina que operaba legalmente en el municipio de Sutatausa, ubicado a 72 kilómetros al norte de Bogotá. La Agencia Nacional de Minería confirmó que seis mineros fueron rescatados, mientras que lamentablemente, se reportaron nueve fallecimientos «tras una emergencia en la mina de Sutatausa, Cundinamarca.»

Causas de la Explosión

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, indicó en su cuenta de X que la explosión se debió, «aparentemente, a una acumulación de gases». Inicialmente, se había informado que 12 trabajadores estaban atrapados, de los cuales tres lograron escapar.

Operativos de Rescate en Progreso

Equipos de rescate se trasladaron rápidamente al lugar del accidente, con ambulancias visibles en la entrada de la mina. Las autoridades estaban realizando evaluaciones de los niveles de gas en la mina antes de llevar a cabo las operaciones de rescate, garantizando la seguridad de los rescatistas.

Un Problema Recurrente en la Industria Minera

Los accidentes mineros son comunes en la zona central de Colombia, donde operan numerosas pequeñas empresas dedicadas a la extracción de carbón y esmeraldas. En 2023, también se reportaron 11 muertes en un incidente similar en otra mina de Sutatausa, y en 2020, un accidente en Cucunubá dejó 11 mineros fallecidos.