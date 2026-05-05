Caída en el Consumo de Carne: La Era Milei en Números

Un análisis reciente revela que el consumo de carne en Argentina está en caída libre, reflejando un cambio significativo en los hábitos alimentarios de los argentinos. Estos hallazgos destacan la situación actual y sus posibles implicancias para el sector cárnico.

Estadísticas Impactantes: Caída en el Consumo de Carne

El consumo per cápita de carne vacuna en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes. Según datos de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), el consumo promedio se sitúa en 47,3 kilos por persona al año, marcando un descenso considerable desde el pico de 69,9 kilos registrado en 2009. Este descenso refleja el nivel más bajo en dos décadas.

Variación en los Números de Consumo

Aunque algunas fuentes mencionan un consumo estimado de 52 kilos en 2023, la información oficial apunta a cifras entre 51,1 y 52,5 kilos. Esto pone de manifiesto una tendencia de desaceleración en el consumo de carne en el país famoso por su asado.

Aumento de Precios: Una Carga para los Consumidores

El notable aumento en los precios de la carne también ha impactado en la disminución del consumo. En enero de 2026, los cortes de carne vacuna mostraron un incremento interanual de aproximadamente 70%, mientras que la inflación general se mantuvo significativamente menor. Como resultado, los salarios actuales permiten adquirir considerablemente menos carne en comparación con administraciones anteriores.

Datos en Contradicción

A pesar de que algunos informes destacan una pérdida dramática en el stock de ganado, los datos oficiales presentan una reducción más moderada, de alrededor del 6%, lo que equivale a algo más de medio millón de cabezas. Las cifras sobre el crecimiento exportador también presentan una variedad de tendencias que contrarrestan ciertas afirmaciones sobre el auge en la actividad externa.

Un Cambio en la Dieta Argentina: La Sube del Pollo y Cerdo

La realidad es que los argentinos están optando por alternativas como el pollo y el cerdo, sustituyendo poco a poco a la carne vacuna en sus dietas. En el último año, el consumo de pollo ha crecido aproximadamente un 19%, en contraste con el 57% de alza que ha experimentado la carne vacuna. Por primera vez en la historia, se prevé que en 2024 se consuma más pollo que carne de vaca en un país donde el asado es un símbolo cultural.

Causas de Esta Transformación en el Consumo

El descenso en el consumo de carne vacuna está influenciado por diversos factores, incluyendo ciclos ganaderos, condiciones climáticas adversas y una disminución en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Esta combinación ha llevado a que la carne vacuna caiga a su nivel más bajo en veinte años, planteando un panorama preocupante para el sector cárnico argentino.