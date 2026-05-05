Dólar: Cotización del martes 5 de mayo de 2026

El dólar blue y su cotización actual: ¿Cuánto vale hoy, 5 de mayo?

Conoce los últimos valores del dólar blue y oficial en Argentina. La fluctuación de estas divisas impacta en la economía y tus finanzas. Aquí te traemos todos los detalles actualizados.

Cotización del Dólar Blue este 5 de mayo

En el mercado paralelo, el dólar blue se encuentra actualmente a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta.

Valoración del Dólar Oficial hoy

De acuerdo con la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se cotiza hoy, 5 de mayo, a $1.375 en la compra y $1.425 en la venta.

Dólares Financieros: MEP y CCL en cifras

Dólar MEP: ¿Cuál es su cotización actual?

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se sitúa en $1.437,50 para la compra y $1.448,50 para la venta.

El dólar blue en el contexto del mercado actual

El Dólar Contado con Liquidación (CCL)

Hoy, el dólar CCL se encuentra en $1.492,90 para la compra y $1.494,10 para la venta.

Dólar Cripto: Análisis del mercado digital

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto marca un precio de $1.475,40 en la compra y $1.475,50 para la venta.

Dólar Tarjeta: Costos actuales

El tipo de cambio a considerar en el resumen de tu tarjeta llega a $1.852,50 como valor de referencia para este martes 5 de mayo.

Situación del Riesgo País

El riesgo país, un indicador crucial en la economía argentina, se encuentra en 558 puntos básicos tras una reciente evaluación.