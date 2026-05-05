Caputo acapara dólares mientras la City fija nuevo techo para el tipo de cambio

La reciente estrategia del ministro Luis Caputo ha llevado al gobierno argentino a superar los 10.000 millones de dólares en captaciones, lo que genera un clima positivo para los inversores y respalda el cumplimiento de las obligaciones de deuda.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, ha logrado captar más de 10.000 millones de dólares en el mercado local en un movimiento que destaca como significativo para la economía nacional. Este éxito se debe a las compras de reservas del Banco Central y la emisión de nuevos bonos en dólares por parte del Tesoro. Esta dinámica es un indicativo alentador para los inversores privados, fortaleciendo la capacidad del Gobierno para cumplir con los próximos vencimientos de deuda en Nueva York. Además, la entrada de divisas continuará hasta al menos mediados de año, lo que podría amortiguar la presión sobre el tipo de cambio.

Éxito en las licitaciones de bonos

En su última acción, Caputo abarcó una gran parte de los dólares esperados. En la primera ronda de licitaciones de los bonos AO27 y AO28, logró captar el máximo permitido: 350 millones de dólares para cada uno (en comparación con los 150 millones de rondas anteriores). En la segunda ronda, se aseguró 100 millones para el AO27 y 48 millones para el AO28. La demanda superó todas las expectativas, sorprendiendo a analistas del sector.

Sumatoria de logros financieros

En total, Caputo ha recolectado 848 millones de dólares en las licitaciones de esta semana, acumulando 2.279 millones de dólares desde el lanzamiento de estos bonos. A esta cifra se le suman 1.000 millones de dólares captados en diciembre del año pasado con el bono AL29N, lo que eleva el total obtenido en el mercado local a 3.279 millones de dólares.

El Banco Central continúa su estrategia de compras

El Banco Central sigue en su línea de adquirir dólares, aunque recientemente ha ajustado los montos comprados para evitar sobrecargar la demanda y controlar el impacto en el tipo de cambio. Hasta el momento, las compras del año suman 7.200 millones de dólares.

Combinando estas compras con las captaciones de bonos, el total alcanzado por el Gobierno en el ámbito local asciende a 10.430 millones de dólares.

Perspectivas positivas para el futuro

Las proyecciones indican que esta tendencia de captación de dólares podría continuar, especialmente con el ingreso constante de divisas del sector agroexportador, previsto hasta mediados de año. La expectativa es que la cifra crezca a través de nuevas reservas compradas por el BCRA y futuras emisiones de deuda local.

Inversores muestran gran interés por títulos argentinos

La demanda por bonos en dólares de Argentina se ha intensificado, mostrando el apetito de los inversores. Desde la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre, las colocaciones de bonos por parte de empresas y provincias superan los 13.000 millones de dólares, beneficiando así las reservas y el tipo de cambio con una mayor oferta en el mercado.

Proyecciones sobre el tipo de cambio

La exitosa captación de dólares por parte del Gobierno y el incremento en las exportaciones de sectores como energía y minería podrían limitar el ascenso del tipo de cambio en el corto plazo. Sailing Inversiones estima que el dólar oficial en el mercado mayorista se mantendrá entre 1.400 y 1.450 pesos, favoreciendo a nuevos inversores interesados en activos en pesos.

Asimismo, Insider Finance prevé que el tipo de cambio oficial se estabilice entre 1.450 y 1.470 pesos en los próximos meses durante la liquidación de la cosecha. Mientras tanto, Max Capital indica que el dólar se mantendrá por debajo de 1.450 pesos hasta junio, aunque anticipan que podrían ser necesarias correcciones en el tipo de cambio.

Preocupaciones por el clima social

Sin embargo, no todo es positivo en el panorama económico. La preocupación crece entre analistas sobre el clima social, particularmente en relación con la percepción de la imagen del Gobierno y las expectativas económicas de las familias. Las encuestas recientes, como la que elabora la Universidad Di Tella, revelan un descenso en la confianza en el Gobierno, lo que podría influir en el escenario electoral de 2027.

El índice de confianza ha caído un 12% mensual, situándose en un 40,5% que marca el segundo registro más bajo de Milei. A pesar de la caída, este nivel es mayor que el registrado en enero de 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández.

Por otro lado, el análisis de PPI sugiere que el deterioro en la confianza podría estar relacionado con episodios recientes de inestabilidad política.