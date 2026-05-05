Producción porcina en auge: Proyección de 34 kilos por habitante en 7 años

La actividad porcina en Argentina empieza el año con fuerza, mostrando un crecimiento notable del 15,7% en los primeros tres meses. Juan Uccelli, consultor del sector, revela las claves detrás de este aumento y las perspectivas a futuro.

En una reciente aparición en Canal E, Juan Uccelli destacó que el incremento actual en la producción porcina es resultado de decisiones tomadas con anticipación. “Lo que estamos viendo en este primer trimestre se planificó hace 18 meses, tiempo necesario para llevar a un animal desde el crecimiento hasta la faena”, explicó.

Cambios en el Consumo: El Cerdo Gana Terreno

Uno de los factores clave que impulsa este crecimiento es el cambio en las preferencias de los consumidores. El cerdo se vuelve cada vez más común en las mesas argentinas, impulsado por una realidad económica: “Con un consumo actual de casi 24 kilos por habitante al año, el cerdo se está posicionando como una alternativa viable frente a la carne vacuna”, resaltó Uccelli.

Este cambio de hábitos se da en parte por la dificultad económica que enfrentan muchos, lo que provoca un desplazamiento hacia el cerdo, una fuente de proteína más accesible.

Altas Expectativas de Crecimiento

Uccelli anticipa que este auge no es una tendencia efímera. “En los próximos seis o siete años podríamos alcanzar un consumo de 33-34 kilos por persona, equiparando así el consumo de carne de cerdo con el de carne vacuna”, comentó, sugiriendo que el mercado podría estar en una posición favorable a largo plazo.

El sector porcino ha estado mostrando un crecimiento constante durante los últimos cuatro años, logrando un aumento del 6 al 7% anual. Sin embargo, Uccelli señala que hay potencial para un crecimiento aún mayor, alcanzando hasta un 20% anual.

Desafíos Regulatorios y Macroeconómicos

A pesar de esta tendencia positiva, el sector enfrenta desafíos significativos. La falta de incentivos para las exportaciones, debido a un tipo de cambio desfavorable, se suma a las limitaciones impostas por el esquema tributario. “El IVA sobre las inversiones está afectando nuestro crecimiento; es una traba que debemos superar”, afirmó Uccelli.

Con el panorama actual, el desafío es mantener y potenciar este crecimiento, navegando por un entorno económico y regulatorio complicado, pero con expectativas optimistas de un futuro más fuerte para el sector porcino argentino.