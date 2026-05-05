Nahuá Santos Riquelme: Últimas Horas Antes de su Desaparición y la Clave en la Filmación

Desaparece Nahuá Santos Riquelme: Un Caso de Alerta y Tensión en Corrientes

Mientras las autoridades intensifican la búsqueda de Nahuá Santos Riquelme, un niño de 6 años desaparecido en Corrientes, nuevos detalles emergen sobre las inquietantes circunstancias que rodean su desaparición.

La abogada de la madre, Daniela Zapata, compartió información crucial sobre las últimas horas en que tuvieron contacto con el niño. Según su relato, la situación se complicó rápidamente, culminando en la activación de la Alerta Sofía tras la huida del padre, Josías Santos, después de un altercado violento.

Momentos Previos a la Desaparición

Zapata explicó que el padre había llevado a Nahuá a pescar, algo que hacía habitualmente con permiso de la madre. Sin embargo, la jornada no transcurrió como estaba previsto. Mariana, la madre, recibió mensajes amenazantes del padre antes de que la situación se tornara crítica.

Un Escenario de Violencia

La abogada describió al padre como una persona violenta, con antecedentes de hostigamiento hacia Mariana. «Cualquier situación que ella intenta manejar provoca reacciones desmedidas en él», afirmó Zapata. La noche se volvió caótica cuando Josías llegó al lugar de la reunión familiar y disparó en presencia de testigos.

Testigos y Nuevas Pruebas

Pese a las dudas iniciales sobre la seguridad del niño durante el altercado, se confirmó su presencia con su padre mediante grabaciones de cámaras de seguridad. Estos registros muestran a Nahuá, aparentemente ileso, justo después del incidente violento.

Relaciones Complicadas

Zapata también se refirió a la relación del padre con el abogado José Codazzi, quien había defendido a Josías en un caso anterior. Según la abogada, Codazzi provechó recursos y facilitó la situación que llevó a la desaparición del niño.

El Estado Actual de la Búsqueda