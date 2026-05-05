Hallan al niño de 6 años desaparecido en Corrientes; su padre fue arrestado

Encontraron al niño de 6 años desaparecido en Corrientes

Un niño de 6 años, que había sido reportado como desaparecido en Corrientes desde el pasado domingo, fue hallado este martes por la mañana, poniendo fin a la intensa búsqueda.

La noticia fue confirmada por su abuelo, quien reveló que el pequeño estaba en un refugio denominado El Duraznillo. La situación había generado la activación de la Alerta Sofía.

Un desenlace inesperado: el padre bajo custodia

El padre del niño había sido quien lo llevó el domingo, tras un violento episodio que incluyó disparos en el hogar de la madre. En virtud de estos acontecimientos, él ha sido detenido.

Estado del niño: sano y salvo

De acuerdo con información proporcionada por la Policía de Corrientes, el menor fue encontrado a las 10.30 de la mañana, informando que estaba «sano y salvo».

Familia aliviada: un viaje lleno de esperanza

Juan Ramón, abuelo del niño, se dirigía al lugar de la aparición junto a su familia, indicaron que se encontraban a aproximadamente 25 kilómetros. Se enteró del hallazgo gracias a un comisario de la Comisaría 2da, quien estaba al tanto del caso.

Sentimientos de alivio tras la angustia

“Gracias a Dios, tenía mucha fe”, expresó el abuelo, aliviado, aunque no pudo proporcionar muchos detalles sobre cómo se dio la aparición. Aún así, estaba convencido de que el niño no se había alejado demasiado.

Detenciones en el caso del padre

Además del padre, identificado como Josías, también se encuentra detenido el abogado José Codazzi. Este último es acusado de facilitar recursos al padre del niño para que pudiera actuar de esta manera.

Las conexiones del abogado: un trasfondo revelador