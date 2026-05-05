Dólar en Córdoba: Cotización del 5 de mayo

Dólar en Argentina: Últimos Precios y Tendencias del 5 de Mayo
El 5 de mayo, el dólar oficial muestra variaciones interesantes en su cotización, mientras el gobierno establece nuevos parámetros para gestionar el valor de la divisa estadounidense.
Este martes, el dólar oficial en el Banco Nación se encuentra a la venta a 1.375 pesos y a 1.425 pesos para la compra. La administración nacional ha fijado un rango que va de 1.000 a 1.500 pesos para que la divisa mantenga su fluctuación.
Detalles de la Cotización del Dólar Oficial
En el ámbito oficial, los precios del dólar pueden variar ligeramente según la entidad bancaria. A continuación, se resumen las cotizaciones de diferentes bancos:
Bancor
– Compra: $1.370
– Venta: $1.430
BBVA
– Compra: $1.370
– Venta: $1.420
ICBC
– Compra: $1.375
– Venta: $1.435
Banco Supervielle
– Compra: $1.389
– Venta: $1.439
Dólar Blue: Un Mercado Paralelo
El dólar blue también sigue su curso en el mercado paralelo, aunque su cotización varía constantemente con la oferta y la demanda. En este sentido, el interés por conocer su precio ronda la mente de muchos inversores y ahorristas.
Dólar MEP: Información Relevante
El dólar MEP, que se adquiere a través de operaciones en la bolsa, está cotizando a $1.435,78 para la compra y a $1.436,32 para la venta. Este tipo de cambio sigue siendo atractivo para aquellos que buscan diversificar sus inversiones.