Dólar en Córdoba: Cotización del 5 de mayo

El 5 de mayo, el dólar oficial muestra variaciones interesantes en su cotización, mientras el gobierno establece nuevos parámetros para gestionar el valor de la divisa estadounidense.

Este martes, el dólar oficial en el Banco Nación se encuentra a la venta a 1.375 pesos y a 1.425 pesos para la compra. La administración nacional ha fijado un rango que va de 1.000 a 1.500 pesos para que la divisa mantenga su fluctuación.

Detalles de la Cotización del Dólar Oficial

En el ámbito oficial, los precios del dólar pueden variar ligeramente según la entidad bancaria. A continuación, se resumen las cotizaciones de diferentes bancos:

Bancor

– Compra: $1.370

– Venta: $1.430

BBVA

– Compra: $1.370

– Venta: $1.420

ICBC

– Compra: $1.375

– Venta: $1.435

Banco Supervielle

– Compra: $1.389

– Venta: $1.439

Dólar Blue: Un Mercado Paralelo

El dólar blue también sigue su curso en el mercado paralelo, aunque su cotización varía constantemente con la oferta y la demanda. En este sentido, el interés por conocer su precio ronda la mente de muchos inversores y ahorristas.

Dólar MEP: Información Relevante

El dólar MEP, que se adquiere a través de operaciones en la bolsa, está cotizando a $1.435,78 para la compra y a $1.436,32 para la venta. Este tipo de cambio sigue siendo atractivo para aquellos que buscan diversificar sus inversiones.