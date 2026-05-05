Carisma y Precisión: El Mozarteum Celebra su Nueva Temporada con Sorpresas

La temporada del Mozarteum Argentino comenzó con una presentación inolvidable que prometió deleitar a los amantes de la música clásica. Este evento inaugural, que tuvo lugar en el majestuoso Teatro Colón, destacó la versatilidad y el talento del cornista Radek Babórak, acompañado por los virtuosos Prague Chamber Soloists.

Un Comienzo Espectacular

La velada se inició con un guiño al legado de Mozart, el compositor que da nombre al Mozarteum. La interpretación del Divertimento en fa mayor K. 138 estableció el tono energético de la noche, mostrando la unión perfecta entre Babórak como director y el conjunto checo.

Virtuosismo en Acción

Un Viaje Musical con Haydn

Cambiando la batuta por su querido corno, Babórak brilló al interpretar el Concierto para corno n° 1 en re mayor de Haydn. Su ejecución no solo cautivó con cadenzas audaces, sino que también destacó la riqueza sonora del instrumento moderno, dejando al público sin aliento.

Redescubriendo a Sinigaglia

El programa continuó con el poco conocido Romance para corno y cuarteto op. 3 de Leone Sinigaglia. Esta obra, que entrelaza magistralmente la voz del corno con el cuarteto de cuerdas, mostró un diálogo musical profundamente conmovedor.

Un Cierre Sorprendente

Desafíos de Britten

La Sinfonía simple de Benjamin Britten, a pesar de su aparente simplicidad, presentó un reto considerable para los intérpretes. Con una ejecución que combinó fuerza y delicadeza, los Prague Chamber Soloists lograron un equilibrio extraordinario entre los distintos movimientos.

La Grandeza de Schubert y Mahler

El concierto culminó con una impactante interpretación del cuarteto de Schubert, adaptado por Mahler. En su pieza La muerte y la doncella, el conjunto se destacó al presentar contrastes emocionales, que oscilaron entre lo sombrío y lo luminoso. La concertino Martina Bačová brilló en este tramo, realzando la belleza textural de la obra.

Celebrando con Alegría

Después de una intensa noche, Babórak y su ensemble ofrecieron tres bises festivos. En un gesto de cercanía, el público unió sus voces para celebrar el cumpleaños de Hana Baboráková Shabuová con un espontáneo «Feliz cumpleaños». La velada concluyó con un homenaje al gran Astor Piazzolla, dejando al público en un clima de alegría y celebración.

Mozarteum Argentino: Un Ciclo Musical Imperdible

Compañía: Prague Chamber Soloists

Corno y dirección: Radek Babórak

Obras: de Mozart, Haydn, Britten, Sinigaglia y Schubert

Sala: Teatro Colón, 5 de mayo.