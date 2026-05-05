Viviana Canosa y Fabián Doman regresan a la TV: ¿Un nuevo comienzo o solo un complemento?

¡Elnueve Revoluciona Sus Noches con Nuevas Propuestas Periodísticas!

La televisión abierta Argentina se renueva con Clave 23, un espacio que promete atraer a los televidentes cada noche.

Elnueve ha lanzado Clave 23, una innovadora propuesta periodística que se emite de lunes a viernes a las 23 horas, destacando la presencia de figuras influyentes cada día. Este nuevo espacio no solo busca revitalizar su programación nocturna, sino que también marca el regreso a la televisión abierta de dos reconocidos nombres: Viviana Canosa y Fabián Doman.

La Nueva Grilla de Clave 23

La actual programación de Clave 23 es la siguiente:

Lunes: TLN Denuncia con Tomás Méndez

con Tomás Méndez Martes: Código Doman , el nuevo ciclo de Fabián Doman

, el nuevo ciclo de Fabián Doman Miércoles: Opinión Pública dirigido por Romina Manguel

dirigido por Romina Manguel Jueves: Viviana con Viviana Canosa

con Viviana Canosa Viernes: Decime algo lindo con Tamara Pettinato

Periodistas de Alto Impacto

Este nuevo enfoque en las noches de Elnueve suma a una agenda ya repleta de actividades para muchos de estos periodistas. Tomás Méndez también se encuentra al aire en Crónica TV y Radio 750, mientras que Romina Manguel conduce en Radio con Vos y Splendid. Por su parte, Tamara Pettinato ha quedado exclusivamente en Elnueve tras su salida de Radio con Vos.

Regreso a la Televisión Abierta

Viviana Canosa y Fabián Doman atraen especial atención, habiendo encontrado previamente su lugar en Carnaval, una señal de streaming que ha cobrado renombre por sus polémicas y su contenido atractivo.

La Controversia de Carnaval

El canal de streaming enfrentó una duradera controversia a finales de 2025 debido a un allanamiento judicial relacionado con la investigación sobre Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, por posibles vínculos con la señal, lo cual fue desmentido por el medio.

La Defensa del Equipo

Ante la polémica, varias figuras de Carnaval defendieron la plataforma, alegando intentos de silenciar sus voces. Doman expresó en una emisión de Cónclave: “Han querido y quieren cerrar Carnaval, pero habrá Carnaval en 2026”.

¿Una Migración Estratégica?

La llegada de Canosa y Doman se interpreta como un movimiento estratégico en el mundo de los medios. Sin embargo, Doman aclara que no hubo un plan coordinado para su llegada a Elnueve, destacando que su propuesta surgió tras la cancelación de un programa que tenía en mente.

“Cuando se cayó el programa de casar gente, el canal me llamó”, comparte Doman, descartando cualquier teoría conspirativa en relación a su parceria con Canosa.

Libertad y Espontaneidad en Carnaval

Cuando se le preguntó sobre la situación interna en Carnaval, Doman enfatizó lo gratificante de su labor: “Disfruto mucho el programa. Se trabaja muy bien”. Además, subrayó: “La maravilla del streaming es la libertad absoluta: podemos hablar bien o mal de cualquiera”.

Un Desafío por la Audiencia

Aunque aún no hay conexiones confirmadas entre Elnueve y Carnaval, lo cierto es que la incorporación de estos dos potente comunicadores podría ser clave para competir en un horario tan crítico como el de la noche. Se espera que la audiencia reaccione favorablemente a esta nueva propuesta.