Se aproxima otra ciclogénesis: lluvias intensas, vientos fuertes y cambios de temperatura en el AMBA

Con un clima variable y un brusco descenso de la temperatura, una ciclogénesis se apodera de gran parte de Argentina. Se anticipan intensas lluvias y vientos fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días.

¿Qué es la ciclogénesis y cómo afectará el clima?

La ciclogénesis ocurre cuando el aire frío se encuentra con masas de aire cálido y húmedo, creando una área de baja presión. Este fenómeno traerá consigo inestabilidad atmosférica, intensas lluvias y tormentas en las próximas horas, después de un periodo de temperaturas frías y heladas en el centro y sur del país.

Alertas Meteorológicas para el Interior y AMBA

Este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas amarillas por lluvias en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. También se incluye a Entre Ríos, mientras que el miércoles se amplían las advertencias por tormentas, abarcando el centro y este del país, incluyendo la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Las fuertes ráfagas de viento se sentirán especialmente en la frontera con Chile.

Pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires

El martes, se pronostica una posibilidad de precipitaciones del 10% por la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre 13 °C y 24 °C. El miércoles, el cielo comenzará nublado y se prevén tormentas por la tarde, con probabilidades de lluvias entre el 40% y el 70%. A pesar de las tormentas, el termómetro marcará entre 18 °C y 24 °C.

Condiciones Climáticas del Jueves al Fin de Semana

El jueves, Buenos Aires enfrentará fuertes vientos que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, acompañado de lluvia por la mañana. La temperatura mínima se situará en 16 °C, mientras que la máxima bajará a 20 °C. Para el viernes y sábado, las temperaturas seguirán cayendo, con máximas de 15 °C y mínimas de 8 °C, y ráfagas que oscilarán entre 51 y 59 km/h y 42 y 50 km/h, respectivamente.

Mejoría Climatológica a la Vista

El clima mejorará durante el fin de semana. Aunque se espera un cielo despejado, las temperaturas seguirán bajas, con máximas de 16 °C y 18 °C, y mínimas de 6 °C y 8 °C.

Extensión de Alertas para Varias Provincias

El miércoles no solo Buenos Aires estará bajo alerta amarilla; provincias como La Pampa, Entre Ríos, Río Negro, y el sur de Córdoba y Santa Fe también enfrentarán tormentas fuertes, con precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 mm, posibles granizadas y ráfagas de viento que superarán los 70 km/h. Otras regiones, como las de Chubut, Neuquén y Río Negro también se verán afectadas por fuertes lluvias.