Impactante video del momento en que un avión choca contra un edificio en Belo Horizonte, Brasil

Tragedia en Belo Horizonte: Un avión liviano impacta contra un edificio y deja víctimas fatales

Un accidente aéreo ha sacudido Belo Horizonte, Brasil, tras el trágico choque de un avión liviano contra un edificio residencial, resultando en la muerte del piloto y copiloto.

El incidente ocurrió cuando la aeronave, que se dirigía hacia San Pablo, experimentó fallas durante el despegue. Tras perder altura, el avión colisionó con una estructura, generando imágenes impactantes que han sido difundidas por los medios locales.

El devastador impacto y sus consecuencias

Tras el choque, la avioneta quedó completamente destruida. Informes indican que el impacto se produjo en un área del edificio que limitó el daño en los departamentos adyacentes. “El estruendo fue ensordecedor, parecía que todo se desmoronaba”, comentaron varios residentes del lugar.

Heridos y estado actual de la investigación

Entre los pasajeros, uno resultó con lesiones graves, incluyendo fracturas expuestas. Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar las causas del accidente. Desde la torre de control del aeropuerto, aseguraron que la tripulación había reportado problemas antes de la caída.

Un llamado a la seguridad aérea

Este trágico suceso reabre el debate sobre la seguridad de las aeronaves livianas y la necesidad de protocolos más rigurosos para prevenir accidentes similares en el futuro. La comunidad de Belo Horizonte se encuentra conmocionada, y se espera que las autoridades brinden más información tras el análisis de la escena del desastre.