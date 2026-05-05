¿Nuestra personalidad se forma al nacer?

El debate sobre qué tan influenciados somos por nuestros genes y entorno sigue vivo. Un viaje a través de la genética y la psicología revela respuestas fascinantes sobre lo que realmente nos define.

En 2009, Abdelmalek Bayout, un hombre en Trieste, Italia, enfrentó una condena de nueve años por apuñalar a un hombre. En un intento por reducir su pena, su abogado argumentó que su genética, específicamente un supuesto «gen guerrero», afectaba su comportamiento. Esta defensa poco convencional tuvo éxito, resultando en una reducción de su condena. Asombrosamente, la historia de Bayout abre la puerta a una discusión más amplia sobre cómo la genética influye en nuestras acciones y personalidad.

Las Bases Genéticas del Comportamiento

Desde la década de 1990, se han acumulado pruebas sobre la variante del gen monoamino oxidasa A (MAOA), conocido popularmente como el «gen guerrero», ligado a comportamientos agresivos. Sin embargo, recientes investigaciones sugieren que la relación entre genética y personalidad es más intrincada de lo que se pensaba.

A medida que avanza la ciencia, se demuestra que una simple conexión entre un solo gen y el comportamiento agresivo es insuficiente. Aysu Okbay, experta en genética, explica que múltiples genes, cada uno con efectos menores, interactúan de maneras complejas para dar forma a nuestras personalidades.

Naturaleza o Crianza: El Debate Eterno

La eterna pregunta sobre cuánto de nuestra personalidad es determinado por los genes y cuánto por el entorno ha intrigado a la humanidad durante siglos. Francis Galton, un pionero en el estudio de gemelos, definió el marco de este debate en el siglo XIX. Sus investigaciones iniciales se centraron en gemelos idénticos y fraternos, lo que ayudó a establecer la base de la herencia de la personalidad.

Los científicos identifican cinco dimensiones clave de la personalidad: apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. A través de estudios metafóricos, se ha determinado que aproximadamente el 47% de las diferencias en estos rasgos proviene de la genética, mientras que el resto es atribuido a factores ambientales. Esto sugiere un equilibrio delicado entre naturaleza y crianza.

El Problema de la «Heredabilidad Faltante»

A pesar de los avances en genética, se ha encontrado un fenómeno conocido como «heredabilidad faltante», donde las estimaciones tradicionales de la heredabilidad, a menudo superiores al 40%, no se confirman en estudios más recientes. Actualmente, se estima que solo entre el 9% y el 18% de nuestras diferencias de personalidad pueden atribuirse a variantes genéticas identificables.

La tarea de identificar genes específicos ligados a rasgos complejos como la personalidad es monumental, aún más considerando que estos rasgos son poligénicos, lo que significa que se ven influenciados por miles de pequeñas variaciones genéticas.

El Rol del Entorno: ¿Qué Influencia Realmente Tiene?

A menudo se tiende a pensar que las circunstancias de la vida, la crianza y los eventos vitales moldean nuestra personalidad de una manera preponderante. Sin embargo, los estudios indican que incluso experiencias significativas como ganar la lotería o atravesar situaciones traumáticas tienen un impacto menor en nuestra personalidad a largo plazo de lo que se podría esperar.

Además, investigaciones sugieren que experiencias adversas durante la infancia pueden dar pie a ciertos rasgos de personalidad, pero estas no determinan quiénes somos de manera absoluta. Asociaciones complejas entre genética y ambiente pueden activar o desactivar predisposiciones inherentes, lo que complica aún más la cuestión de la naturaleza y la crianza.

Novedades en la Investigación Genética

Con los avances en estudio de asociación del genoma completo (GWAS), ahora es posible analizar las variantes genéticas en grandes muestras poblacionales. Recientes hallazgos han identificado cientos de genes asociados con los rasgos de personalidad, lo que ofrece una nueva perspectiva sobre cómo se forma nuestro carácter. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se centran en poblaciones de ascendencia europea, lo que plantea preguntas sobre la representatividad y la diversidad en la investigación.

Aunque todavía faltan muchas respuestas, cada paso en la comprensión del vínculo entre genética y personalidad nos acerca a desentrañar los intrincados dilemas que nos definen como individuos.