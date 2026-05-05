Eduardo Coria Lahoz: ‘Los astros se alinearon contra el peso’

La situación económica de Argentina se encuentra en un punto crítico donde el comportamiento de las tasas de interés juega un papel fundamental en el consumo y el sistema financiero. El economista Eduardo Coria Lahoz ofrece un análisis detallado sobre esta problemática.

Según Coria Lahoz, en 2025, el Gobierno decidió modificar el esquema financiero, permitiendo que las tasas de interés se determinaran de manera endógena, lo que resultó en valores alarmantes de hasta 180%. Este cambio radical ha impactado fuertemente en el acceso al crédito tanto para empresas como para familias, estableciendo tasas que muchos consideran prohibitivas.

Consecuencias de la Aumento de Tasas y Morosidad

El incremento de las tasas de interés ha llevado a un aumento significativo en la morosidad. Las tasas fueron tan altas que resultaron en un 12% de morosidad, cifras que evocan momentos de crisis severa. Hoy, la situación es diferente: tras la intervención del Gobierno, las tasas han descendido a un rango de 20% a 21%. Sin embargo, esto abre la puerta a un nuevo desafío: la aparición de tasas reales negativas, donde la inflación supera el rendimiento de los ahorros.

Advertencias para Ahorristas en el Nuevo Contexto Financiero

El economista destaca que las tasas de interés bajas fomentan la dolarización. «No es conveniente mantener ahorros en pesos si las tasas son muy bajas», advierte. En este contexto, los ahorristas suelen refugiarse en el dólar, especialmente cuando los factores como el tipo de cambio atrasado y los vencimientos financieros generan un clima de incertidumbre.

La Estrategia del Gobierno: Reactivar la Economía

La reducción de las tasas de interés responde a una estrategia explícita del Gobierno para reactivar la economía. Coria Lahoz explica que es esencial proporcionar un acceso más fácil al crédito para las empresas, así como facilitar el consumo para que las familias puedan comprar a crédito. Esta dinámica busca estimular la actividad económica en un momento donde la recesión se ha vuelto una constante.