UBA alerta sobre posible parálisis total en hospitales universitarios por falta de fondos

La UBA Alerta sobre una Posible Crisis en sus Hospitales Universitarios

La Universidad de Buenos Aires advierte que sus hospitales podrían enfrentar una parálisis total en un plazo de seis semanas si no se asignan los fondos necesarios.

En una reciente conferencia de prensa, la UBA denunció la falta de transferencia de los 80.000 millones de pesos previstos para 2026, lo que pone en riesgo no solo la operatividad de sus hospitales, sino también la atención de miles de pacientes en todo el país.

Un Llamado de Atención Urgente

Los directores de los hospitales universitarios de la UBA, como el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto de Oncología Angel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, expresaron su preocupación sobre la grave situación financiera que atraviesan.

Funcionamiento Comprometido

Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, afirmó que actualmente la institución opera al 50% de su capacidad. Esta disminución está afectando áreas críticas, como las internaciones y las cirugías, dificultando la compra de insumos esenciales.

Un Presupuesto Insuficiente

Melo explicó que la falta de presupuesto impacta directamente en la atención médica. “No podemos internar pacientes ni liberar listas de cirugía. Estamos manteniendo el funcionamiento actual con recursos limitados y acumulando deudas con proveedores”, comentó.

Consecuencias en la Atención Oncológica

La directora del Instituto Roffo, Roxana del Aguila, también subrayó que la crisis presupuestaria amenaza la atención oncológica en Argentina. “Atienden más de 110.000 pacientes al año y desde 1922 formamos a la mayoría de los oncólogos del país”, enfatizó.

Problemas de Infraestructura y Equipamiento

El Roffo se enfrenta a serias dificultades, como el mal funcionamiento de un acelerador lineal clave para tratamientos oncológicos, que agravan aún más la situación si no se reciben pronto los fondos necesarios.

Un Límite Crítico

“Si en un mes y medio no obtenemos la partida presupuestaria, corremos el riesgo de una parálisis total”, advirtió Melo, mientras que el director del Instituto Lanari, Norberto Lafos, comparó el presupuesto de los hospitales universitarios con el de otros centros para ilustrar la gravedad del reclamo.

Impacto en Proveedores y Pacientes

Lafos indicó que la falta de transferencias lleva a negociar constantemente con proveedores, acumulando deudas en un contexto donde los insumos están dolarizados y los precios en constante aumento. “Cuatro meses sin ingresos significan que no puedes pagar a los proveedores. Este ciclo se vuelve insostenible”, subrayó.

Un Llamado a la Acción