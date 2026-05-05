Hospitales de la UBA sin fondos desde hace cuatro meses: Respuesta del Ministerio de Pettovello

Crisis en los Hospitales de la UBA: Directores Alertan sobre el Desfinanciamiento

Los directores de los hospitales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtieron en una conferencia de prensa que, sin la llegada de los fondos del Presupuesto 2026, la atención a pacientes podría verse comprometida en cuestión de semanas.

La urgencia crece en los hospitales de la UBA, que de no recibir los fondos adeudados por el Gobierno nacional, podrían cesar su actividad a partir de junio. Esta alarmante situación fue expuesta por sus directores en un encuentro donde urgieron a resolver el problema financiero.

Advertencias de los Directores de Hospitales

Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, fue vocal sobre la grave situación: «Los insumos médicos están dolarizados y siguen aumentando. Solicitamos que nos cancelen la deuda del presupuesto. Si esto continúa, no podremos atender a más pacientes en mes y medio».

Lafos subrayó la doble función de estos hospitales, que no solo brindan atención sino que también forman a futuros médicos: «Esto impacta directamente en la calidad de los profesionales que atenderán a la población en los próximos años».

La Respuesta del Gobierno: Acusaciones Rebatidas

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones de falta de financiamiento, asegurando que «se han transferido mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios». Sin embargo, este mensaje no ha calmado las preocupaciones de los directores.

Peticiones de Presupuesto y su Impacto

El director del Hospital de Clínicas José de San Martín, Marcelo Melo, también expresó su descontento: «La respuesta a nuestros pedidos es nula. Estos hospitales, que atienden a 700,000 pacientes y realizan 10,000 cirugías al año, necesitan el presupuesto para continuar operando».

Melo enfatizó que la falta de fondos está afectando a los empleados, el 80% de los cuales perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. «Esto pone en riesgo el concepto de salud pública», añadió, instando a que se tome una acción inmediata.

El Enfrentamiento por el Presupuesto

El gobierno, a través de su comunicado, denunció que la UBA busca una asignación adicional que representaría el 94.5% de la partida para hospitales universitarios, dejando solo una pequeña fracción para el resto de las instituciones. Este conflicto ha intensificado la tensión entre la UBA y el ministerio, complicando aún más la situación para los hospitales.