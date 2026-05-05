Brote de hantavirus en crucero: 7 casos confirmados

Un brote de hantavirus en un crucero en aguas de Cabo Verde está generando creciente preocupación, con un total de siete casos confirmados y tres muertes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado un alarmante incremento en el número de casos de brote de hantavirus a bordo del MV Hondius, un crucero que zarpó de Ushuaia. Entre los pasajeros y la tripulación de 23 nacionalidades, se han confirmado dos contagios y se han recibido noticias trágicas sobre tres muertes vinculadas al viaje.

Detalles del crucero afectado

El MV Hondius, que transporta a 147 personas, se ha convertido en el centro de atención debido a la propagación de esta enfermedad. Un pasajero británico se encuentra en estado crítico en un hospital de Johannesburgo, habiendo sido diagnosticado con hantavirus. Además, una pasajera neerlandesa, que falleció tras desembarcar en Santa Elena, también dio positivo al virus, lo que ha generado inquietud entre los demás pasajeros.

¿Qué es el hantavirus y cómo se propaga?

El hantavirus es una infección poco frecuente que generalmente se transmite a través de la exposición a orina, saliva y excrementos de roedores infectados. En casos severos, puede desencadenar el síndrome pulmonar por hantavirus, que conlleva a insuficiencia respiratoria y choque.

Función de las autoridades sanitarias

La OMS ha indicado que otros tres casos sospechosos con síntomas leves permanecen a bordo del crucero, mientras que se investiga la causa de la muerte de un pasajero alemán que falleció el 2 de mayo. Las autoridades neerlandesas han comenzado a coordinar la evacuación médica de dos miembros de la tripulación, uno de los cuales presenta síntomas graves.

Nuevas medidas de seguridad y evacuación

A los pasajeros se les ha prohibido desembarcar en Cabo Verde. Solo aquellos que necesiten atención médica podrán dejar el barco. La empresa operadora está considerando navegar hacia las Islas Canarias para facilitar un desembarque más amplio y exámenes médicos para todos los pasajeros.

Riesgo y monitoreo epidemiológico

Los síntomas de hantavirus han variado y han incluido fiebre, problemas gastrointestinales y, en casos severos, neumonía y shock. Actualmente se realizan investigaciones para identificar la fuente de contagio y la cepa específica del virus involucrada en esta crisis.

La OMS ha enfatizado que, a pesar de la gravedad del brote, el riesgo general para la población mundial sigue siendo bajo. Las autoridades de Países Bajos están coordinando la asistencia consular para todos los afectados, asegurándose de que se tomen las medidas adecuadas para su seguridad y bienestar.