Apple Considera Fabricar Semiconductores en EE.UU. con Intel y Samsung por Alta Demanda

La gigante tecnológica está en conversaciones preliminares con Intel y Samsung para diversificar su producción de procesadores y aliviar las tensiones en su cadena de suministro.

Apple Inc. se encuentra actualmente en negociaciones exploratorias con Intel y Samsung Electronics para producir procesadores clave en Estados Unidos. Este movimiento podría ofrecer a la compañía de Cupertino una alternativa a su sociedad tradicional con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Interés en Fabricación Nacional

Según fuentes cercanas al tema, Apple ya ha sostenido charlas iniciales con Intel sobre la posibilidad de utilizar sus capacidades de fabricación de chips. Paralelamente, ejecutivos de la compañía han visitado una planta emergente de Samsung en Texas, donde también se prevé la producción de chips avanzados.

Las Conversaciones Siguen en Curso

A pesar de estos avances, hasta el momento no se han realizado pedidos concretos, y el intercambio de ideas con ambos proveedores se mantiene en una etapa preliminar. Las preocupaciones de Apple sobre la viabilidad de tecnologías diferentes a las de TSMC podrían influir en la decisión de avanzar o no con nuevos socios.

Reacción del Mercado

Las acciones de Intel registraron un aumento de hasta 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado, destacando un crecimiento del 160% en lo que va del año. En contraste, las acciones de Apple mostraron apenas variaciones en la misma jornada.

Desafíos en la Cadena de Suministro

A pesar de ser uno de los mayores compradores de semiconductores, Apple no está exenta de las disrupciones en la cadena de suministro. La creciente demanda de chips, impulsada por la expansión de la inteligencia artificial, ha exacerbado la escasez, afectando su capacidad para satisfacer la demanda de dispositivos como el iPhone y Mac.

Necesidad de Diversificación

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, mencionó que la empresa enfrenta restricciones en su cadena de suministro y la necesidad de explorar nuevas opciones es más urgente que nunca. Sin embargo, tanto Intel como Samsung todavía deben demostrar una capacidad de producción que se acerque al estándar establecido por TSMC.

Relaciones Históricas

Apple e Intel han tenido una relación compleja a lo largo de los años. Mientras que Intel fue el proveedor de procesadores para las Mac desde 2006 hasta 2020, Apple ha estado desarrollando sus propios chips tras esa transición. Por su parte, Samsung también ha colaborado con Apple en el pasado, lo que podría facilitar un nuevo entendimiento.

Implicaciones para el Futuro

Las conversaciones con Intel y Samsung están diseñadas no solo para reforzar el suministro, sino también para potenciar la relación de Apple con entidades gubernamentales clave. La Casa Blanca ha brindado apoyo a Intel, considerándola un actor relevante en la industria nacional.

Avances en la Separación de Proveedores

Apple ha aprendido a no depender excesivamente de un solo proveedor para sus componentes, lo que le brinda ventajas en las negociaciones y una mayor resiliencia ante interrupciones. Esta estrategia es vital, sobre todo en un contexto geopolítico incierto como el de Taiwán.

Mirando Hacia el Futuro

Con TSMC ampliando sus operaciones en Arizona y otras iniciativas en marcha, Apple busca asegurar una producción más diversificada. No obstante, los desafíos en la cadena de suministro continúan afectando sus lineales de productos, como el iPhone 17 Pro y otros dispositivos.