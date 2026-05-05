Sol Abraham: ‘Soy de la escuela de la estrategia’ tras su expulsión de Gran Hermano y critica a los que buscan fama

La emblemática participante de Gran Hermano, Sol Abraham, reflexiona sobre su repentina salida y el panorama actual del reality show, donde la estrategia y la competencia marcan la pauta.

La Estratega de Regreso

Sol Abraham se reincorporó a Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) con la misma intensidad que la hizo recordar en la edición 2011. Su enfoque directo y competitivo se hizo evidente desde su llegada, resaltando su pasión por el juego.

Un Final Abrupto

Sin embargo, su aventura tuvo un desenlace inesperado. Durante una gala en vivo, el programa decidió expulsarla tras reiterados deseos de abandonar la casa, interpretando su actitud como un desdén hacia la competencia. Antes de su salida, Abraham lanzó una crítica feroz hacia Emmanuel, a quien acusó de utilizar a otros para obtener información, marcando así su adiós por la puerta giratoria.

Un Momento Impactante

La salida de Sol coincidió con la llegada de Cinzia a la casa, quien entró con un Golden Ticket, alterando completamente la dinámica del reality y convirtiéndose en una de las noches más memorables de la temporada.

Reacciones y Reflexiones Post Expulsión

Tras su salida, Sol compartió sus pensamientos con Clarín, abordando su expulsión, su opinión sobre los nuevos participantes y su posible regreso a través del repechaje.

La Motivación Detrás de Su Regreso

-¿Por qué decidiste volver al reality después de tanto tiempo?

-Entré porque me encanta el juego, no fue por la exposición ni por el dinero. Me apasiona jugar a Gran Hermano.

Percepción del Juego Actual

-¿Crees que los actuales participantes buscan más la fama que disfrutar del juego?

-Es cierto que muchos entraron por la fama. Para mí, este es un ajedrez social, siempre lo he dicho.

Cambios en la Dinámica del Reality

-¿Cómo ha cambiado el reality desde tus primeras participaciones?

-Cada edición es diferente, pero me considero parte de la vieja escuela. La estrategia ha perdido protagonismo frente a la búsqueda de popularidad.

Una Expulsión Sorprendente

-¿Cómo te sentiste al ser expulsada?

-Me sorprendió, aunque entiendo que debía ser así. Estoy tranquila al respecto.

Rumores y Propuestas Alternativas

-Se ha hablado de que buscabas una salida para irte a “La casa de los famosos”. ¿Es cierto?

-Amo La casa de los famosos, pero no quería dejar Gran Hermano. Las propuestas no se intersectan.

La Nueva Compañera

-¿Qué opinas del ingreso de Cinzia como tu reemplazo?

-Me encantó. Su entrada fue un momento espectacular. En la casa, encontré en ella una compañera y aliada, algo poco común en este tipo de programas.

El Futuro del Reality

-¿Quién podría llegar a la final?

-Es difícil decirlo. La casa se está reorganizando y aún falta el repechaje, lo que afecta la dinámica constantemente.

Decisiones sobre un Posible Regreso

-¿Ya decidiste si regresarás en el repechaje?

-No he tomado una decisión clara. A medida que pasan los días, mis dudas aumentan.