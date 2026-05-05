El Banco Nación Emite Títulos de Deuda en el Mercado Local tras 30 Años

Después de más de 30 años, el Banco Nación lanza una innovadora emisión de Títulos de Deuda, ofreciendo nuevas opciones de inversión y fortaleciendo su rol en la economía nacional.

En un movimiento significativo para el mercado financiero argentino, el Banco Nación vuelve a introducirse en el ámbito de los capitales con una emisión de Títulos de Deuda. Esta iniciativa no solo brinda alternativas de inversión a sus clientes, sino que también refuerza la capacidad del banco para proporcionar créditos, beneficiando a diversas áreas como PyMEs, familias y productores.

Objetivos de la Emisión de Títulos de Deuda

Los fondos recaudados se destinarán a fortalecer el crédito en la economía real, permitiendo que pequeñas y medianas empresas amplíen su producción, que familias accedan a financiación para viviendas y que productores locales cuenten con recursos para expandir sus actividades en mercados internacionales.

Detalles de la Emisión

La emisión incluye tres clases de títulos, cada una diseñada para adaptarse a diferentes perfiles de inversionistas y monedas:

Clase 1: Títulos en Pesos

Con un plazo de 12 meses, estos títulos ofrecen una tasa variable (TAMAR Privada más margen), pagos de intereses trimestrales y amortización al vencimiento.

Clase 2: Títulos en Dólar

Con una duración de 36 meses, esta opción proporciona una tasa fija a licitar, con intereses semestrales y amortización al vencimiento.

Clase 3: Títulos en UVA

Con un plazo de 24 meses, esta clase ofrece una tasa fija a licitar, intereses trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12.

Aspectos Financieros de la Emisión

El monto máximo de la emisión se establece en el equivalente a u$s50 millones, con posibilidad de ampliarse hasta u$s1.500 millones dentro del programa vigente.

Esta oportunidad de inversión está abierta tanto a individuos como a empresas, clientes y no clientes del Banco Nación, quienes deberán cumplir con requisitos estándar de apertura de cuentas y validación de perfil de inversor.

Un Paso hacia la Modernización

Con esta emisión, el Banco Nación avanza hacia una gestión más moderna y transparente, alineándose con las expectativas del mercado y sus clientes. Esta acción no solo diversifica los recursos del banco, sino que también establece una nueva alternativa de inversión para aquellos que buscan proteger su capital con la garantía de la mayor entidad bancaria del país.

Un banco más fuerte y competitivo habilita nuevas oportunidades para que su alcance sea mayor y más accesible para la comunidad.