Los Rolling Stones lanzan nuevo álbum el 10 de julio

Los íconos del rock británico, los Rolling Stones, han sorprendido a sus seguidores con el anuncio de su próximo álbum "Foreign Tongues", que verá la luz el 10 de julio. Además, ya está disponible para streaming su primer sencillo "In the Stars", prometiendo un regreso a sus raíces musicales.

Un Nuevo Capítulo en la Música de los Stones

Fundada en 1962, la legendaria banda británica comparte en un comunicado que su nuevo trabajo está **»arraigado en el blues, el country y el rock»**. Este será su primer álbum de estudio desde **»Hackney Diamonds»** (2023), que marcó su retorno a la escena musical y fue reconocido con un Grammy.

Evento de Presentación en Nueva York

La banda tiene programada una presentación especial en Nueva York, donde ofrecerán más detalles sobre «Foreign Tongues». Aunque aún no se ha confirmado, los fans esperan que el álbum sea acompañado de una gira internacional.

Ritmos Clásicos en Su Sencillo Adelanto

El nuevo sencillo «In the Stars» promete recuperar el sonido distintivo del rock que caracteriza a los Stones, algo que seguramente resonará con sus seguidores de larga data. El lanzamiento sigue a un enigmático juego promocional bajo el seudónimo **»The Cockroaches».**

Un Álbum Lleno de Colaboraciones

Compuesto por 14 pistas, «Foreign Tongues» incluye una aparición especial de **Charlie Watts**, grabada durante sus últimas sesiones antes de su fallecimiento en 2021. También contará con la participación de estrellas como **Steve Winwood, Paul McCartney y Chad Smith** de los Red Hot Chili Peppers.

Portada y Estilo del Álbum

La carátula del álbum es una obra del reconocido artista **Nathaniel Mary Quinn**, cuyas pinturas destacan por sus collages de rostros desfigurados. Quinn expresó que colaborar con los Stones es **»un honor artístico»** y un diálogo con una de las fuerzas más perdurables de la cultura musical.

Una Experiencia Musical Completa

«Foreign Tongues» estará disponible en diversas ediciones, que incluirán CD, vinilos de coleccionista y casetes, asegurando que todos los fans puedan disfrutar de este nuevo capítulo en la historia de los Rolling Stones.