Ballet del Colón: Un clásico de Oscar Araiz y dos estrenos, incluido uno de un argentino en el exterior

Este 7 de mayo, los amantes de la danza disfrutarán de un fascinante programa que fusiona creatividad y tradición en el emblemático Teatro Colón de Buenos Aires.

La Esencia de Tres Creaciones Únicas

El Ballet del Teatro Colón, bajo la dirección de Julio Bocca, presenta una velada excepcional con tres obras que desafían y celebran la danza contemporánea. La función incluye La consagración de la primavera de Oscar Araiz, Come In de la renombrada canadiense Aszure Barton, y Aftermath del argentino Demis Volpi, quien ha desarrollado su carrera en Europa desde hace más de 25 años.

Un Clásico Renovado: La Consagración de la Primavera

La emblemática La consagración de la primavera de Araiz celebra este año su 60º aniversario desde su estreno en el Teatro San Martín. La obra, inspirada por la conmovedora partitura de Igor Stravinsky, ha evolucionado a lo largo de las décadas y se ha presentado en diversas compañías a nivel mundial. Esta es una oportunidad única para apreciar nuevamente su fuerza en el Teatro Colón, donde se mostró por última vez en 2002.

Come In: Una Experiencia Artística Innovadora

Come In, encargada por el icónico bailarín Mijail Barishnikov, se adentra en la esencia del camino de un bailarín. Inicialmente creada para un único intérprete, la coreografía se expandió con el tiempo, integrando a jóvenes talentos, lo que brinda una rica narrativa a la obra.

Aszure Barton es conocida por su versatilidad, habiendo trabajado con prestigiosas compañías de danza. Su habilidad para mezclar diferentes estilos la ha convertido en una figura destacada en el mundo de la danza contemporánea.

Demis Volpi y su Regreso a Casa

Un invitado especial en este programa es Demis Volpi, quien dejó Argentina a los 14 años. Volpi se ha destacado en la escena internacional, y su obra Aftermath refleja su conexión con su tierra natal y su experiencia en el extranjero. En Aftermath, busca explorar las sutilezas del sonido, transformando el ruido de las puntas en una metáfora del vacío que deja la ausencia de una voz artística.

Detalles de la Función

El estreno del Programa mixto será el jueves 7 de mayo a las 20:00 horas, con funciones programadas hasta el 17 de mayo. Las funciones se llevarán a cabo a las 20:00, salvo los domingos, cuando comenzarán a las 17:00. Todos los espectáculos tendrán lugar en el Teatro Colón, Libertad 621, CABA.