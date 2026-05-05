Impacto del Aumento del Petróleo: Ventas de Combustibles Caen un 1.8%

La situación geopolítica en el Medio Oriente está teniendo repercusiones directas en la economía argentina, sobre todo en el ámbito de los combustibles. El economista Félix Schmidt analizó este fenómeno en una reciente entrevista.

Félix Schmidt, reconocido economista, conversó con Canal E sobre el comportamiento fluctuante del precio del petróleo y su estrecha relación con las tensiones internacionales, especialmente entre Estados Unidos e Irán. Esta dinámica, según él, afecta de manera significativa a la economía local.

Un Escenario Volátil: Fluctuaciones en el Precio del Petróleo

Schmidt destacó la reciente volatilidad en los precios del crudo, que registró un aumento superior al 5% en un solo día, aunque posteriormente hubo una corrección que resultó en una disminución del 2% al día siguiente.

“Los cambios abruptos en el mercado son comunes debido a la sobrerreacción de los operadores”, explicó, lo que conduce a oscilaciones en corto plazo.

La Crítica Situación en el Estrecho de Ormuz

El economista subrayó que el conflicto en la región del Estrecho de Ormuz sigue sin solución definida. “Los bloqueos en diferentes sectores del estrecho continúan, lo que mantiene la presión sobre el mercado internacional”, advirtió.

Consecuencias en la Economía Argentina

El impacto del conflicto en Irán se deja sentir en la economía argentina de manera directa. Schmidt reveló que la venta de combustibles ha disminuido un 1,8% en comparación al año anterior, reflejando una baja en el consumo.

Además, se observó un preocupante incremento en el costo de los combustibles, que ha crecido un 31,4% en dólares entre marzo de un año y otro, generando tensión tanto para empresas como para consumidores.