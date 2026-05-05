Alberta: La rebelión de la provincia más rica de Canadá busca la independencia

Alberta da un paso histórico hacia el referendo de independencia de Canadá

Un grupo separatista de Alberta ha presentado hoy una solicitud formal para convocar un referendo que podría cambiar el rumbo de la provincia. Descubre los detalles de este movimiento que podría marcar un antes y un después en la política canadiense.

Los dirigentes separatistas de Alberta han dado un importante avance al solicitar oficialmente un referendo sobre la independencia de la provincia, programado para el otoño boreal.

El grupo Stay Free Alberta ha anunciado que ha superado el número de firmas necesarias para activar la consulta popular, lo que ha generado un nuevo aire de esperanza entre sus seguidores.

¿Por qué se busca la independencia?

El sentimiento separatista en Alberta surge de un sentido de alienación, ya que muchos ciudadanos creen que la provincia es frecuentemente ignorada por los funcionarios en Ottawa.

Los organizadores cuentan con 178,000 firmas, equivalentes al 10% del electorado, que estaban obligados a recolectar antes de finales de este mes, y han superado las 300,000.

Declaraciones de los líderes del movimiento

Mitch Sylvestre, director de Stay Free Alberta, calificó este momento como «histórico», comparándolo con alcanzar la final de la Copa Stanley.

Sin embargo, el proceso enfrenta complicaciones, ya que un tribunal ha suspendido la verificación de firmas debido a una demanda presentada por un grupo de Primeras Naciones que afirma que la separación violaría sus derechos.

Expectativas de un fallo judicial

Se espera que la decisión del tribunal se conozca a finales de este mes. Kevin Hille, abogado de la Primera Nación Athabasca Chipewyan, sostiene que sus clientes tienen un sólido argumento que puede paralizar el referendo debido a los derechos históricos y los tratados firmados entre las comunidades indígenas y la Corona.

Un territorio rico en recursos

Alberta es famosa por sus ricas reservas naturales, abarcando una extensión de 661,848 km² y una población de casi cinco millones. La economía de la provincia se sustenta en su producción agrícola y energética, aunque enfrenta desafíos ambientales significativos.

El contraste entre la belleza natural de las Montañas Rocosas y la explotación industrial de sus tierras plantea un dilema. A pesar de ser el mayor productor de crudo de Canadá, la preocupación por la contaminación y el daño a la salud ha aumentado entre la población.

Opiniones divididas entre los ciudadanos

Aunque un 25% de los albertanos apoya la separación, la mayoría parece oponerse, lo cual se refleja en la recolección de 450,000 firmas en contra del referendo por parte de un grupo llamado Forever Canadian.

Los defensores de la independencia argumentan que liberar a Alberta de las restricciones federales podría permitir un mayor aprovechamiento de sus recursos, mientras que las conversaciones con representantes estadounidenses han suscitado más controversia en la comunidad.