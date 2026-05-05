VIDEO: Conflicto en sesión presupuestaria en Villa Gesell termina a golpes

La noche del lunes se tornó caótica en Villa Gesell cuando la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, destinada a discutir el presupuesto municipal de 2026, se convirtió en un tumulto de gritos y agresiones físicas. La violencia, impulsada por la polarización política, plantea serias interrogantes sobre la estabilidad institucional en la ciudad costera bonaerense.

Un Ambiente Tenso Antes del Desenlace

Previo al inicio de la sesión, el clima era palpable. La propuesta de presupuesto del intendente Gustavo Barrera, que carecía de apoyo suficiente, hacía evidente la fractura entre oficialismo y oposición. Las negociaciones fallidas habían sentado un terreno lleno de incertidumbre y desconfianza.

El Momento Crítico: Votación y Caos

Con la votación del presupuesto, la situación estalló. El rechazo del proyecto marcó el inicio de un conflicto que pronto se haría viral en las redes. Videos mostraron un recinto en plena conmoción: gritos, sillas volando, y la trágica imagen de una botella lanzada que impactó a la concejal Clarisa Armando, del PRO.

Agrupaciones y Agresiones

Armando, quien denunció haber sido golpeada varias veces, expresó su sorpresa y rabia ante la situación. «Me atacaron por la espalda dentro del recinto», declaró, destacando la intensidad de la violencia que se desató.

Acusaciones Cruzadas y Reacciones del Oficialismo

La respuesta de la oposición fue inmediata. Afirmaron que la agresión fue resultado de una «patota» vinculada al oficialismo que, supuestamente, actuó como un grupo de presión. Desde el oficialismo, la falta de una respuesta contundente fue interpretada como un signo de complicidad, aunque se argumentó que los incidentes fueron consecuencias de la tensión del momento.

Custodia y Denuncias Posteriores

Después del tumulto, varios concejales opositores quedaron atrapados en el edificio por temor a represalias. Las imágenes, que reflejan a representantes electos enfrentando situaciones de peligro en su propia casa, son difíciles de ignorar. Posteriormente, realizaron denuncias formales a la policía, dejando constancia de lo ocurrido en una situación que supera las diferencias políticas.

Un Futuro Incierto para las Instituciones

Los hechos violentos durante la sesión han dejado una herida abierta en la comunidad geselina. Con pruebas visuales y testimoniales, la justicia deberá investigar lo sucedido y determinar las responsabilidades. El incidente sirve como alerta sobre la fragilidad de la convivencia política y la necesidad de mecanismos que preserven el diálogo y la seguridad en la toma de decisiones.