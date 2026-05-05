Kicillof en terreno difícil: ‘Aspiro a un presidente peronista para Argentina’

El intendente Raúl Cardinali anunció que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará Cosquín este viernes para formalizar un importante acuerdo cultural que impulsa el tradicional Festival Nacional de Folklore.

El encuentro, que se llevará a cabo en un acto institucional, busca consolidar la colaboración entre la provincia y el festival, fortaleciendo los lazos culturales y económicos en la región. Cardinali subrayó la relevancia de este convenio para el desarrollo de distintas actividades artísticas y comunitarias.

Detalles del Convenio Cultural

El acuerdo firmado por Kicillof y Cardinali abarca tres ejes fundamentales:

Aumento del apoyo económico a las sedes del Pre Cosquín en Buenos Aires.

Participación destacada de una delegación provincial en el escenario principal del festival.

Incorporación de una obra en el marco del proyecto Río Federal.

Cardinali enfatizó que el 30% de las sedes en todo el país se encuentran en la provincia de Buenos Aires, lo que hace crucial el respaldo institucional.

El Apogeo del Festival de Cosquín

El intendente también destacó el momento positivo que atraviesa el evento, resaltando su capacidad para atraer tanto a público como a patrocinadores. Este año, el festival ha conseguido destacados acuerdos publicitarios con diversas entidades, lo que demuestra su impacto a nivel nacional e internacional.

“Las pautas publicitarias de bancos y provincias evidencian la magnitud del evento”, señaló Cardinali, quien afirmó que el nuevo convenio abre oportunidades para mayor promoción, incluyendo el patrocinio del Banco Provincia de Buenos Aires.

Reflexiones sobre el Contexto Político en Córdoba

En cuanto a la situación política de Córdoba, Cardinali expresó que, aunque existe un «territorio hostil» para el peronismo, es crucial que los candidatos presenten propuestas amplias que reflejen las realidades productivas de la provincia.

Destacó que, ante una posible candidatura, será vital desarrollar una propuesta que contemple todos los sectores económicos, especialmente el agropecuario, industrial y ganadero.

Identidad Política y Colaboración Institucional

A pesar de trabajar en buena sintonía con el gobierno provincial, Cardinali reafirmó su identificación con el peronismo, indicando su deseo de que el próximo presidente de Argentina comparta esa misma ideología.