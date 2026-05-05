Dólar: Cierre del martes 5 de mayo

Las Cotizaciones del Dólar en Argentina: Datos Clave del 5 de Mayo

Conocé las cifras más recientes del dólar blue y oficial en Argentina en esta jornada, además de otras cotizaciones relevantes que impactan la economía del país.

Cierre del Dólar Blue: Martes 5 de Mayo

En el mercado, el dólar blue se estableció hoy en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, reflejando la situación actual del mercado paralelo.

Cierre del Dólar Oficial: Actualización del 5 de Mayo

De acuerdo a la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Movimientos de los Dólares Financieros: Martes 5 de Mayo

Dólar MEP: Cotización Actual

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, presenta hoy cotizaciones de $1.433,65 para la compra y $1.448,50 para la venta.

Las cotizaciones del dólar blue al 5 de mayo

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

En cuanto al dólar CCL, hoy se reportó a $1.489,10 para la compra y $1.494,10 para la venta, indicando su valor en el mercado financiero.

Dólar Cripto: Nueva Tendencia

El dólar cripto, que fluctúa a través de plataformas de criptomonedas, se posiciona este 5 de mayo en $1.484,60 para la compra y $1.484,70 para la venta.

Dólar Tarjeta: Actualización Importante

El tipo de cambio aplicado al monto en dólares que aparece en el resumen de tarjetas es de $1.846, lo que afecta a muchos usuarios en sus transacciones internacionales.

Adicionalmente, el riesgo país, un indicador que mide la posibilidad de default en comparación con bonos de EE. UU., se encuentra en 558 puntos básicos este 5 de mayo, lo que indica la percepción del riesgo en la economía argentina.