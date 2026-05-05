Plazo Fijo en Banco Nación: ¿Cuánto puedes ganar con $2 millones tras las nuevas tasas?

Con la reciente caída en las tasas de interés, muchos se preguntan si seguir invirtiendo en un plazo fijo tradicional. En este artículo, desglosamos cuánto se puede ganar actualmente en Banco Nación y qué implica en el contexto económico actual.

¿Cómo Afecta la Inflación a Tu Inversión?

El plazo fijo tradicional -especialmente el ofrecido por Banco Nación- ha visto una disminución en su rentabilidad debido a la baja en las tasas de interés. Esta medida se implementó para abaratar los créditos y estimular la economía. Sin embargo, ante el aumento de la inflación, es crucial saber cuánto realmente se está ganando.

Las Números del Plazo Fijo en Banco Nación

Actualmente, un plazo fijo en esta entidad pública ofrece una tasa nominal anual (TNA) de 18,5% para depósitos realizados de manera digital por un período de 30 a 59 días. Esto significa que si decides invertir $2 millones durante 30 días, obtendrás $30.410 en intereses, elevando tu total a $2.030.410.

Es importante señalar que esta rentabilidad ha disminuido en 3,5 puntos porcentuales en comparación con hace unas semanas, cuando la TNA alcanzaba el 22%.

Equilibrio Entre Formatos

La sorprendente noticia es que las tasas de interés entre el canal digital y el presencial prácticamente se han igualado. Mientras que el formato presencial ofrece una TNA de 18%, el canal digital sigue siendo ligeramente más atractivo para los inversores.

Impacto de la Inflación en el Rendimiento

Los ahorristas deben estar atentos a la inflación, que en marzo fue del 3,4%, con proyecciones más bajas para abril y mayo, estimadas en 2,6% y 2,3% respectivamente. Esto significa que la rentabilidad actual de los plazos fijos no alcanza a cubrir el aumento de precios, lo que lo convierte en una opción menos atractiva.

Factores a Considerar

Además de la tasa de interés, los ahorristas deben observar cómo se comporta el precio del dólar. En abril, el dólar se incrementó alrededor del 1%, pero el plazo fijo ha podido mantenerse competidor en este aspecto.

Condiciones de Inversión en Banco Nación

Para realizar un plazo fijo en Banco Nación, el monto mínimo de inversión es de solo $500 a través de sus plataformas digitales como la aplicación BNA+ o el sitio web. Los horarios de operación son de 5 a 22 horas en días hábiles, lo que permite una gran flexibilidad al ahorrista.

Una Opción a Evaluar

A pesar de la baja rentabilidad, el plazo fijo sigue siendo una herramienta importante para los ahorristas que buscan proteger su capital en un entorno económico incierto. Sin embargo, es fundamental que cada inversor evalúe sus opciones y el contexto económico antes de tomar decisiones.