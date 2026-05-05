Javier Milei viajó solo a EE. UU.: el Gobierno aclara la ausencia de su hermana Karina

Javier Milei Partió a Los Ángeles para Disertar en la Conferencia del Instituto Milken

El presidente argentino Javier Milei emprendió su viaje a Los Ángeles, donde participará en la 29° Conferencia Global organizada por el Instituto Milken. En esta ocasión, el mandatario viaja sin la compañía de su hermana Karina Milei, quien se queda en el país por compromisos laborales.

Este martes a las 13:24, el avión presidencial despegó hacia la costa oeste estadounidense, marcando un viaje singular para Milei, ya que su hermana y secretaria general de Presidencia no lo acompaña.

Una Decisión Laboral

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que la ausencia de Karina Milei está relacionada con su participación en la Expo San Juan Minera 2026, programada para el próximo jueves, en lugar de un incidente reciente que involucra al jefe de Gabinete.

El Escándalo que No Afecta el Viaje

Las mismas fuentes desmintieron que su permanencia en Argentina estuviese conectada a las controversias que rodean al gabinete presidencial, incluyendo acusaciones de pagos en efectivo que involucran al jefe de Gabinete.

Los Detalles de su Agenda en Los Ángeles

El ARG 01, en el que viaja Javier Milei, tiene previsto aterrizar en Los Ángeles a las 4:30 de la mañana del miércoles (hora argentina). A las 14:00, el mandatario se reunirá con Michael Milken, presidente del Instituto Milken, seguido de un encuentro con inversores.

Discurso en la Conferencia Anual

A las 18:00, Milei ofrecerá un discurso durante la conferencia, donde se espera que exponga su visión sobre el futuro económico de Argentina. Su estancia será breve, con un vuelo de regreso programado para las 22:00 (hora argentina), llegando a su país el jueves a las 13:30.

Viajes Previos y Ausencias

Karina Milei ha estado ausente en otros viajes del presidente, incluyendo una visita a Chile en agosto de 2024 y otra a Los Ángeles para reunirse con importantes inversores. En ambas ocasiones, su ausencia fue destacada, especialmente en momentos de controversia en el ámbito político.

Compromisos en San Juan

Karina Milei estará acompañada por el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en su visita a San Juan. El grupo participará en la celebración del Día de la Minería y en actividades que buscarán impulsar el desarrollo del sector.

Un Gabinete en Foco

Santilli asegura que el gobierno se mantiene enfocado en el crecimiento del país y que la administración de Milei prioriza la creación de empleo y el desarrollo de sectores estratégicos como la agroindustria y la minería. Al respecto, subrayó que ya no son los medios o empresarios quienes dirigen a los funcionarios, sino el presidente y su equipo.

Asistencia de Gobernadores

En el evento del jueves también se esperan la presencia de varios gobernadores, entre ellos Carlos Sadir de Jujuy, Alfredo Cornejo de Mendoza, y Marcelo Orrego de San Juan, quienes se unirán a la celebración del Día de la Minería en la provincia cuyana.