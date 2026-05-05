Dólar blue sube este 5 de mayo: el Banco Central vuelve a adquirir dólares

Las reservas internacionales del Banco Central de Argentina han experimentado un notable aumento en los últimos días, mientras el dólar blue sigue mostrando volatilidad en el mercado. ¿Qué significa esto para la economía nacional?

En un contexto cambiante para la economía argentina, las reservas internacionales del Banco Central han aumentado en 224 millones de dólares, alcanzando un total de 45.907 millones. Esto refleja la reciente intervención del organismo en el mercado cambiario, logrando un saldo comprador.

El Dólar Blue y su Comportamiento

El dólar blue tuvo un cierre al alza el día 5 de mayo, subiendo $5 con respecto a la jornada anterior, alcanzando un valor de $1410 en la punta vendedora y $1390 en la compra.

Movimientos en los Otros Dólares

Dólar MEP

En el segmento del dólar MEP, la cotización con el bono GD30 cerró en $1448,50.

Dólar Contado con Liquidación

El dólar Contado con Liquidación (CCL) se vendió a $1494,10, reflejando la dinámica del mercado financiero.

Dólar Cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto tuvo un promedio de $1485,60 en su cotización.

Dólar Tarjeta

La cotización del dólar tarjeta se estableció en $1839,50, lo que suscita inquietudes entre los viajeros y usuarios que realizan compras en el exterior.

Dólar Oficial y su Estabilidad

En el caso del dólar oficial minorista, se mantuvo en $1415 para la venta, con el Banco Nación ofreciendo valores similares. Por otro lado, el dólar mayorista cerró en $1.402,50 por unidad, según reportes de Rava Bursátil.

Resumen del Banco Central

El Banco Central logró adquirir 69 millones de dólares en el mercado cambiario. Con el incremento de 224 millones de dólares en reservas, se destaca la capacidad del organismo para maniobrar en un entorno económico desafiante.