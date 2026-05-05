Cavallo: Urge liberar el mercado cambiario ante la falta de reglas claras en la economía

El exministro Domingo Cavallo vuelve a poner el foco en la necesidad de una reforma estructural en la economía argentina, resaltando que el rumbo actual podría llevar a inestabilidad en el futuro.

En una reciente conversación con Maxi Montenegro en el programa Ahora Play, Cavallo destacó que el equilibrio fiscal, aunque esencial, no es suficiente por sí solo para garantizar un crecimiento sostenible ni para controlar la inflación. Según él, es fundamental establecer reglas claras que permitan a los ciudadanos entender el futuro económico del país.

Cavallo advierte sobre el cepo cambiario y su efecto en la inversión en Argentina

Necesidad de un sistema monetario sólido

Cavallo enfatizó la importancia de un sistema de libre competencia entre monedas como solución a los problemas económicos. “Argentina debe tener una moneda convertible, donde se pueda cambiar libremente entre el peso y el dólar”, afirmó. Además, criticó la falta de un mercado cambiario libre debido a los controles y regulaciones que aún se imponen.

Desafíos del riesgo país

El exministro también se detuvo en el tema del riesgo país, sugiriendo que su disminución es posible solo a través de la liberalización del mercado cambiario, en lugar de la estrategia actual que busca estabilizar las cuentas fiscales como paso previo. “La percepción de riesgo se mantiene alta por las restricciones vigentes”, manifestó.

Críticas al uso del tipo de cambio

En su análisis, Cavallo fue crítico del enfoque del Gobierno sobre el tipo de cambio como herramienta para controlar la inflación. Argumentó que el verdadero problema reside en cómo el sistema impositivo afecta a los exportadores, creando un sesgo que perjudica el crecimiento económico. “Sin un cambio en este sentido, es probable que se mantenga un estancamiento en la actividad económica”, advirtió.

Sin contacto con el Presidente

A pesar de no tener comunicación con el actual presidente Javier Milei, quien lo bloqueó en redes sociales, Cavallo sigue comprometido con el debate económico en el país. Considera que la actual administración presenta tanto retos como oportunidades, pero destaca la necesidad de clarificar las reglas del juego para fomentar la confianza en la economía.