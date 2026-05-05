Amigo muere accidentalmente al cazar jabalíes en el río Paraná

Un trágico incidente ocurrió en la madrugada de este martes cuando un joven de 27 años perdió la vida accidentalmente por un disparo de escopeta en la cabeza mientras cazaba jabalíes.

Detalles del Accidente en la Isla El Damasio

Según los primeros reportes, el accidente tuvo lugar en la isla El Damasio, cerca de La Paz, en la provincia de Santa Fe, donde un grupo de cinco amigos se había aventurado en busca de cazar.

La Investigación Comienza

La Prefectura fue alertada del grave suceso cuando los cuatro hombres que acompañaban al fallecido trasladaban su cuerpo en un bote hacia la orilla. La víctima ha sido identificada como Leandro Alegre, residente del barrio Fátima en Santa Elena, Entre Ríos.

Intervención Policial y Pericias

Este martes por la mañana, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llegó al área para llevar a cabo las pericias necesarias. El cadáver de Alegre fue inicialmente trasladado al hospital local y posteriormente a la Morgue de Oro Verde para realizar las autopsias pertinentes.

Tareas de Investigación en Curso

Los investigadores están llevando a cabo un análisis preliminar tanto del cuerpo como de la canoa utilizada por el grupo de cazadores. La fiscal María del Rosario Haeffeli ha solicitado formalmente la autopsia para esclarecer las circunstancias que llevaron a la tragedia.

Declaraciones de los Amigos del Occiso

Mientras se desarrolla la investigación, los cuatro jóvenes que participaron en la cacería han estado rindiendo declaración en la sede de la Prefectura de Santa Elena, y se encuentran a disposición de las autoridades para colaborar con los detalles del incidente.