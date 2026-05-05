Premios Tony: The Lost Boys y Schmigadoon! destacan con 12 nominaciones cada uno, y hay dos argentinos en la lista

Los Premios Tony de 2025 han revelado una emocionante lista de nominaciones. The Lost Boys y Schmigadoon! encabezan con 12 menciones cada uno, mientras que June Squibb se convierte en la actriz más longeva en la historia de estos galardones a sus 96 años. Además, dos argentinos están en la competencia por la codiciada estatuilla.

Impacto en la Industria Teatral

La competencia se intensifica con **The Lost Boys**, una adaptación de un thriller vampírico de 1987, y **Schmigadoon!**, una sátira de los musicales de Broadway. Ambos espectáculos son los grandes protagonistas de la ceremonia, seguida de la reposición de **Ragtime**, que obtuvo 11 nominaciones, y **Death of a Salesman**, con 9. Este último, una obra maestra de Arthur Miller, destaca en la lista gracias a la actuación de **Nathan Lane**.

Tradición y Modernidad: Un Vistazo a los Nominados

Veinticuatro espectáculos recibieron al menos una nominación. Entre ellos, **Cats: The Jellicle Ball** reimagina el clásico de los años 80 como un homenaje a la cultura queer, mientras que **Chess** explora una sobrecarga dramática entre dos maestros de ajedrez durante la Guerra Fría.

Rincón Argentino en Broadway

El productor argentino **Diego Kolankowsky**, quien ya figura en la historia de los Tony con dos victorias, busca reafirmar su talento en diseño de luz y sonido por su trabajo en **The Fear of 13**. Por otro lado, **Ricardo Hornos**, con una trayectoria de 18 nominaciones y 5 victorias, brilla con su nominación por **Oedipus**, una adaptación moderna que ha cautivado al público en Broadway.

Récords y Nuevas Promesas

**Danny Burstein** hace historia como el actor masculino con más nominaciones de todos los tiempos en los Tony, acumulando 9 menciones. **June Squibb** también establece un nuevo récord al convertirse en la actriz de mayor edad nominada. Además, en esta edición se destaca **Daniel Radcliffe**, nominado por su unipersonal **Every Brilliant Thing**, que aborda la depresión y la esperanza de forma conmovedora.

Expectativas para la Ceremonia

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 7 de junio en el emblemático Radio City Music Hall y será transmitida en vivo por CBS, con la reconocida artista **Pink** como presentadora. El interés por los premios ha ido en aumento, prometiendo una noche llena de emociones y sorpresas.