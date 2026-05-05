Milei reabre la Sala de Prensa de Casa Rosada: ‘Nunca hubo tanta libertad de expresión’

En un mensaje contundente publicado en X, el presidente Javier Milei se defiende de acusaciones sobre censura en un contexto de reapertura de la sala de prensa, cerrada por más de diez días. Sin embargo, esta vuelta al diálogo se ve marcada por la exclusión de periodistas de TN y Eltrece, lo que ha generado una ola de críticas.

Milei, al recurrir a las redes sociales, enfatizó que la libertad de expresión **no significa actuar sin consecuencias**. Aseguró que ciertos periodistas confunden esta libertad con **impunidad**, sugiriendo que su principal reclamo se centra en «privilegios y pauta», especialmente en relación a los medios que reciben financiamiento estatal.

Una Crítica al Financiamiento de los Medios

El presidente también lanzó críticas hacia la **publicidad oficial de gobiernos subnacionales**, que a su juicio distorsiona el mercado periodístico. Afirmó que este sistema permite que algunos medios sobrevivan de manera artificial, planteando que estos mecanismos pueden no funcionar adecuadamente al servicio de intereses políticos.

Sin embargo, es importante destacar que su administración también **distribuye publicidad estatal** a través de empresas con mayoría estatal, como Aerolíneas Argentinas y YPF.

Compromiso con la Comunicación Digital

Fidelizando el enfoque de la **Oficina de Respuesta Oficial**, Milei advirtió que buscará «contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias», declarando su intención de enfrentar las narrativas adversas en el ámbito digital.

Protocolos de Seguridad en la Casa Rosada

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, amplió la defensa argumentando que **nunca antes los periodistas habían disfrutado de tanto espacio para expresarse**. A pesar de estas afirmaciones, en Balcarce 50 se han implementado protocolos que limitan el movimiento de los medios dentro de la Casa Rosada, restringiendo su circulación a la sala de trabajo, evitando así el acceso a los pasillos y el Patio de las Palmeras. Además, las ventanas de la sala de prensa han sido modificadas para **reducir la visibilidad al exterior**.

Críticas de ADEPA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) no tardó en manifestar su preocupación por la exclusión de los periodistas de TN y Eltrece, sumándose a las voces que cuestionan las condiciones de acceso a la información en el entorno gubernamental.