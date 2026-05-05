Presidente de Libertad Avanza en Chaco: ‘El hambre en Argentina es un mito’

Título: El controversial mensaje de Alfredo "Capi" Rodríguez: "El hambre es una mentira"

Bajada: El presidente de Libertad Avanza en Chaco ha generado un intenso debate en las redes tras sus afirmaciones sobre el hambre en Argentina y su enfoque hacia la autosuficiencia alimentaria.

El dirigente de Libertad Avanza en Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez, provocó un aluvión de reacciones en las redes sociales después de declarar que “el hambre es una mentira”. La polémica estalló tras la difusión de un video en el que se le ve cosechando mandiocas en su huerta experimental.

Fomentando la autosuficiencia alimentaria

En su intervención, Rodríguez defendió la idea de que los argentinos pueden cultivar su propia comida, afirmando que: “En tu balcón puedes sembrar perejil o cebollitas de verdeo”. Su intención es inspirar a la gente a cambiar su mentalidad sobre la dependencia alimentaria.

“No se trata solo de tener un terreno, sino de modificar nuestra actitud hacia la vida y el espíritu de superación”, añadió mientras instaba a los argentinos a no sentirse limitados. “Te han dicho que no puedes, pero yo te digo que sí”, sentenció.

Una declaración polémica

Rodríguez recalcó: “El hambre en Argentina es una mentira”, lo que desató el descontento entre muchos usuarios de Instagram, quienes consideraron que sus afirmaciones eran desconectadas de la realidad que viven muchos ciudadanos.

La cruda realidad de la pobreza en Chaco

De acuerdo con el último informe del INDEC, la situación en Chaco es alarmante, ya que en el Gran Resistencia, cuatro de cada diez personas viven en condiciones de pobreza. Más de 56 mil personas se encuentran en situación de indigencia, que representa un 13.2%, cifra que duplica el promedio nacional (6.3%). Esta estadística pone de manifiesto la grave crisis social en la región.