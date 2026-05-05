¿Qué acciones comprar? Recomendaciones de brokers sobre Ternium, Loma Negra y Aluar

Las proyecciones financieras del sector de materiales en Argentina revelan un panorama optimista, incluso en un contexto de desafíos. Específicamente, los informes anticipan ganancias significativas para las principales empresas del sector, posicionándolas como actores clave en el mercado.

El informe de Allaria destaca que Ternium Argentina (TXAR), Aluar (ALUA) y Loma Negra (LOMA) cerrarán el primer trimestre de 2026 con una ganancia neta combinada de $115.461 millones. Aunque las cifras son alentadoras, cada empresa presenta matices notables en su desempeño.

Ternium: Mejor desempeño anual, pero desafíos trimestrales

Ternium Argentina lidera las proyecciones con ingresos estimados en $601.428 millones para el primer trimestre, reflejando una caída respecto al trimestre anterior, pero un incremento en comparación con el mismo periodo de 2025. Se espera una disminución del 16% en ingresos, atribuida principalmente a una baja en despachos de acero.

El EBITDA proyectado se sitúa en $34.628 millones, lo que representa una mejora interanual. Sin embargo, el resultado operativo podría ser negativo, lo que genera inquietudes sobre la sostenibilidad del crecimiento en volumen.

Aluar: Márgenes sólidos y rentabilidad en aumento

Aluar presenta un escenario mixto, con ventas de $432.592 millones, una notable caída frente al trimestre anterior, pero una mejora interanual del 13%. Su EBITDA se estima en $106.799 millones, marcando un incremento del 77% con respecto al año pasado y un alto margen de 24,7%.

A pesar de las dificultades, Aluar demuestra una capacidad robusta para mantener sus márgenes de rentabilidad, lo que la posiciona favorablemente en el contexto actual del mercado.

Loma Negra: Desafíos operativos con un respiro financiero

La cementera Loma Negra espera ingresos de $220.987 millones, una reducción frente al trimestre anterior. A pesar de un EBITDA más bajo de $38.744 millones, la empresa se beneficiará de un resultado financiero que podría mejorar sustancialmente su balanza a final de trimestre.

Aunque los despachos son aún inciertos, el desempeño financiero podría ser un indicador clave para los inversores que buscan señales de recuperación en la construcción.

Ranking de Ganancias: Un análisis comparativo

Los resultados proyectados dejan a Ternium en la cima con $57.948 millones en utilidad, seguido por Aluar con $30.846 millones, y Loma Negra cerrando el trío con $26.667 millones. Si bien Ternium lidera en ganancias, Aluar destaca con la mayor generación de EBITDA, reflejando la complejidad del sector.

En conjunto, Ternium, Aluar y Loma Negra proyectan generar $180.171 millones en EBITDA durante el trimestre, lo que indica un sector mantenido en pie a pesar de una estacionalidad desafiante y menores volúmenes en algunos segmentos.