Zaira Manzo se despide del deporte tras su podio con Universitario: «Lo logramos, niña que fui»

¡Adiós a la Cancha! Zaira Manzo Anuncia su Retiro del Voleibol Profesional

A los 37 años, la destacada voleibolista Zaira Manzo cierra un capítulo brillante en su carrera, tras lograr un histórico tercer puesto con Universitario de Deportes en la Liga Nacional.

A través de un emotivo anuncio en sus redes sociales, Zaira Manzo comunicó su decisión de retirarse del voleibol profesional. Con 23 años de trayectoria, la deportista reflexionó sobre sus logros y agradeció a todos los que la acompañaron a lo largo de este recorrido. El mensaje fue un tributo a una carrera que ha estado llena de títulos, desafíos y momentos memorables.

Reflexiones sobre un Camino Exitoso

En su conmovedor mensaje, Manzo expresó: “A la niña que fui, lo logramos. Pasamos por lesiones, malos momentos, pero siempre encontramos la fortaleza para seguir adelante. En cada campeonato, disfrutamos y logramos premios individuales que reflejan nuestra resiliencia”.

Reconocimientos y Agradecimientos

La voleibolista dedicó un espacio especial para rendir homenaje a los clubes que la formaron, incluyendo a Universitario, Rebaza, Jaamsa, Alianza, San Martín, Circolo, Latino y Famu en Estados Unidos. Su amor por el vóley permanece tan fuerte como siempre.

Un Desafío Personal y Profesional

La decisión de retirarse se produce tras una exigente temporada, donde las molestias físicas, especialmente en su rodilla, jugaron un papel crucial. “No es fácil dejar atrás algo que has hecho toda tu vida, pero priorizar la salud es esencial”, manifestó, enfatizando la importancia del bienestar tras más de dos décadas en la competencia.

Una Carrera Lleno de Éxitos

Campeona nacional en 2014 con Universidad San Martín de Porres, Zaira ha sido una figura clave en todos los equipos donde jugó, destacando por su liderazgo y visión en el juego. Su carrera está adornada con medallas y reconocimientos por su profesionalismo y dedicación.

El Futuro Sostenido por el Voleibol

Manzo también agradeció a los entrenadores que marcaron su carrera, elogiando su paciencia y enseñanza. Aseguró que su conexión con el deporte no concluye aquí, ya que planea continuar contribuyendo al desarrollo del vóley peruano, habiendo trabajado recientemente como entrenadora de juveniles.

¿Qué Sigue para Universitario?

Luego de obtener el tercer puesto en la Liga Peruana, Universitario se encuentra en una fase de ajustes. Su plantel ya ha confirmado dos bajas significativas: la emblemática Zaira Manzo y Coraima Gómez. Para el próximo campeonato, se rumorea la incorporación de nuevos refuerzos como Aixa Vigil y Maricarmen Guerrero, mientras que la continuidad de Catherine Flood está en camino.

Con una directiva trabajando arduamente para mantener la competitividad, Universitario busca fortalecer su equipo y seguir dejando huella en el vóley nacional.