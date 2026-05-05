Reforma de las PASO: Recuperando Su Propósito

Reformulación de las PASO: Hacia un Sistema Electoral Más Eficiente

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) deben evolucionar. La propuesta de reforma busca adaptar este sistema a las necesidades actuales de la sociedad argentina, garantizando un proceso electoral más significativo.

Creado con el fin de prever resultados electorales, el sistema de PASO ha demostrado ser útil, pero también ha evidenciado importantes fallas. En muchos casos, estas primarias se han transformado en espacios sin verdadera competencia, donde los votantes acuden a las urnas sin opciones reales. Esto no solo desvirtúa su propósito original, sino que también ocupa recursos públicos en procesos que no siempre favorecen la calidad democrática.

Propuesta de Reforma Integral para las PASO

Es hora de transformar las PASO para hacerlas más eficientes y alineadas con las expectativas de la ciudadanía. La propuesta incluye varios cambios significativos que buscan modernizar el sistema.

Opcionalidad en la Participación

Uno de los primeros cambios será convertir el carácter obligatorio de las PASO en opcional. Solo se llevarán a cabo cuando haya competencia interna real entre partidos. En situaciones donde se presente una única lista, esta podrá acceder directamente a la elección general a través de un sistema de avales ciudadanos que asegure un respaldo mínimo.

Participación Voluntaria y Registro Previos

La iniciativa propone que la participación ciudadana también sea voluntaria. Se implementará un sistema de preinscripción para quienes quieran votar en las primarias, lo que permitirá una organización electoral más eficiente, acordando la estructura a la demanda real.

Umbral Mínimo de Participación

La reforma establece un umbral de participación: si no se alcanza un interés ciudadano determinado, las primarias no se realizarán. Se busca así evitar procesos vacíos que no contribuyan al fortalecimiento democrático.

Racionalización de Recursos Públicos

Otro aspecto clave es la optimización del uso de recursos públicos. Se propone eliminar el financiamiento estatal para la publicidad en elecciones primarias, concentrando estos fondos en las elecciones generales, que son las que realmente determinan la representación.

Innovaciones Tecnológicas y Mayor Inclusión

La modernización también incluye validación de identidad digital y utilización de plataformas oficiales para certificar avales, facilitando la transparencia y simplificando procesos. Además, se abrirá la posibilidad para que ciudadanos independientes sean precandidatos, garantizando así mayor diversidad sin debilitar las instituciones.

Claridad en la Competencia Electoral

Se implementarán reglas más claras: las agrupaciones deberán presentar múltiples listas para participar en las primarias, promoviendo así una verdadera competencia y legitimidad.

Flexibilidad en las Fórmulas Presidenciales

Se propone que la elección del candidato a vicepresidente pueda realizarse después de las primarias, lo que permitirá integrar liderazgos surgidos del propio proceso electoral, fortaleciendo así la representatividad.

Optimización de la Organización Electoral

La reforma contempla también la adecuación de las mesas de votación según la participación estimada, garantizando un uso más eficiente de los recursos del Estado.

Reorganización del Financiamiento Político

Finalmente, se reorganizará el esquema de financiamiento y distribución de espacios de campaña, priorizando las elecciones generales como el eje central del sistema democrático.

Un Sistema Electoral Adaptado a la Realidad Actual