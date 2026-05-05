Riesgos de dejar que la IA seleccione a tu próximo empleado

La incorporación de sistemas de inteligencia artificial en los procesos de selección de personal plantea un nuevo desafío en la lucha contra la discriminación laboral. Expertos alertan sobre cómo estos algoritmos pueden perpetuar sesgos preexistentes.

La discriminación en el ámbito laboral ha dejado de ser exclusividad de decisiones humanas, pues ahora se encuentra influenciada por inteligencia artificial. Así lo indicó el abogado laboralista Diego Jaskowski, quien profundizó en el impacto que estas herramientas tecnológicas pueden tener en la contratación de personal.

Discriminación en Procesos de Selección: Un Problema Antiguo

En una entrevista con Radio Punto a Punto, Jaskowski recordó que la justicia ha intervenido en numerosas ocasiones por casos de discriminación ocurridos incluso en etapas precontractuales. Ejemplos de esto incluyen rechazos basados en resultados de exámenes médicos o factores de género.

Sesgos Latentes en la Inteligencia Artificial

El abogado subrayó que muchas de estas prácticas discriminatorias no son siempre evidentes, pero sus efectos sí pueden ser detectados. “La justicia ha actuado favorablemente en casos donde se ha evidenciado un trato desigual durante la contratación”, afirmó, haciendo referencia a decisiones que han demostrado ser injustas.

El Papel de los Algoritmos en la Contratación

La inteligencia artificial introduce un nuevo elemento en el debate sobre la discriminación. Jaskowski advirtió que los algoritmos pueden replicar patrones de discriminación sin tener una intención clara. Si la IA utiliza datos de solicitantes exitosos que contienen sesgos, es probable que continúe aplicando esos mismos criterios en el futuro.

Clasificaciones Problemáticas Basadas en Estadísticas

Estas herramientas tienden a categorizar a los postulantes según estadísticas, lo que podría llevar a decisiones erróneas. Jaskowski narró casos en los que la IA seleccionaba candidatos en función de su lugar de residencia, asumiendo que aquellos de barrios considerados “peligrosos” tenían más probabilidades de cometer fraudes.

Responsabilidad Empresarial en la Era Digital

Frente a esta situación, Jaskowski enfatizó que la responsabilidad última recae en las empresas. “Cada entidad debe asumir la responsabilidad por las herramientas que implementa”, señaló, advirtiendo que la delegación de decisiones sin supervisión puede resultar en conflictos legales.

El Dilema Ético de la Tecnología

Finalmente, destacó que la tecnología ha abolido muchas de las restricciones económicas relacionadas con la contratación que antes impedían prácticas discriminatorias. “Lo que antes era económicamente inviable, hoy es posible; ahora, lo que se cuestiona es la ética detrás de las decisiones”, concluyó.