Domingo Cavallo: «Sin reservas, no hay forma de frenar una corrida cambiaria»

El exministro de Economía Domingo Cavallo sugiere una estrategia audaz para estabilizar el mercado cambiario argentino: liberar totalmente el acceso a dólares y unificar el mercado. Sus declaraciones marcan un giro en el debate económico actual.

Domingo Cavallo ha planteado que se debe liberar completamente el acceso a divisas en Argentina, abogando por la formación de un único mercado cambiario. Según sus palabras, esta medida permitiría prevenir una posible corrida cambiaria.

Una Solución para la Corrida Cambiaria

Ante la pregunta sobre una eventual crisis cambiaria al liberar el mercado, Cavallo respondió: “La posibilidad de que eso ocurra es mayor con el régimen cambiario actual”. Aseguró que el Banco Central carece de reservas suficientes para manejar una crisis.

El exministro argumentó que “si se libera todo” y se crea un solo mercado, donde exportadores e importadores tengan la libertad de operar, “el mercado encontrará su propio equilibrio”.

En un diálogo con el periodista Maximiliano Montenegro, Cavallo compartió un comentario de un amigo cercano al presidente: “Si se hace lo que tú dices, el precio del dólar bajará, lo que generará problemas para el gobierno”. Ante esto, Cavallo defendió su postura, asegurando que una entrada neta de capitales podría llevar a una compra de reservas por parte del Banco Central.

La Importancia de Acumular Reservas

Cavallo enfatizó que “no se puede detener una corrida cambiaria sin reservas” y cuestionó: “¿Qué harás, poner un policía en cada lugar donde se compra dólares?” Su indicación es clara: se necesitan recursos antes de pensar en controlar el mercado.

Reducir el Riesgo País

Para el exministro, la clave para disminuir el riesgo país radica en liberalizar el mercado cambiario, eliminando las restricciones que limitan el flujo de capitales. “Los capitales deben entrar y salir con libertad”, afirmó.

Según Cavallo, si se adoptan sus recomendaciones, el riesgo país podría reducirse drásticamente. “Es importante que el gobierno actúe con convicción y explique bien su estrategia”, aconsejó, añadiendo que su enfoque podría facilitar el proceso de renovación de deudas sin complicaciones.

Finalmente, subrayó la necesidad de no temer a la variabilidad del tipo de cambio. En su visión, una posible baja del dólar brindaría la oportunidad al Banco Central de acumular reservas, lo cual es crucial para una gestión económica estable.